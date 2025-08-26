İzmir'de inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi ölü bulundu

İzmir'de inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi ölü bulundu
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir inşaatta çalışan 60 yaşındaki işçi ölü bulundu.

Olay, Dalyan Mahallesi 4225 Sokak’ta bulunan bir inşaat alanında meydana geldi. İnşaatta görevli işçilerin kullandığı nöbet kulübesi olarak düzenlenmiş konteynerin üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, işçi Mehmet Çur’un (60) yaşamını yitirdiği belirlendi

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Çur’un cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Temmuz ayında 9'u çocuk 204 işçi hayatını kaybettiTemmuz ayında 9'u çocuk 204 işçi hayatını kaybetti

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

