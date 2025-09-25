İzmir’de İlber Ortaylı Kütüphanesi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın adının verildiği bir kütüphaneyi kente kazandırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı açılış törenine İlber Ortaylı, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"İZMİRLİLER İLBER ORTAYLI'YI ÇOK SEVİYOR"

Cemil Tugay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, İzmirlilerin İlber Ortaylı'yı çok sevdiğini belirterek kütüphaneye isminin verildiğini söyledi.

Tugay, konuşmasında şunları kaydetti:

"Kütüphane aslında içerde sadece kitapların olduğu ve kitap okunan yer değil. Bence güzel insanların buluşma yeri. Sessizce buluşma yeri. Masalarda yan yana oturan insanlardan bahsetmiyorum yazılan kitapları yazanlar o kitabın içerisinde gizli gizli yaşayan insanlardan bahsediyorum. Okuduğunuz her kitapta, her hikayede, her romanda, her anıda orada böyle muhteşem bir kalabalığın içerisinde onlarla bir anda bir araya geldiğiniz ortama gidiyorsunuz. Bunu yaşayabilmiş, hissedebilmiş insanlar çok şanslılar. Şehrin her yanını kütüphanelerle, kültürel ve sosyal buluşma alanlarıyla doldurmak bizim belediye olarak en önemli görevlerimizden birisi."

"OKURLARIN BULAMADIKLARI KİTAPLAR KÜTÜPHANEYE KAZANDIRILACAK"

İlber Ortaylı Kütüphanesi'nin şehrin en uzun süre açık kalan kütüphanesi olması gerektiğini söyleyen Tugay, okurların kütüphanede bulamadıkları ve Türkiye'de yayınlanmış kitapların okurların talepleri doğrultusunda kütüphaneye kazandırılacağını söyledi.

"BU MİLLET KÜTÜPHANELERİ HAK EDİYOR"

Prof. Dr. İlber Ortaylı ise açılışta yaptığı konuşmada İzmir'in kültür ve sanat hayatına dikkat çekerek kentle ilgili anılarını dile getirdi.

Ortaylı, "Ben burada gezerken burada benim adımla bir kütüphane açılacağını söyleseler 'kafayı yiyorum galiba doktora gideyim' derdim. Çok enterasan şeyler oluyor. Bu millet kütüphaneleri hak ediyor. Ben bunu bir başlangıç olarak kabul ediyorum. Benim ismimin verilmesi tabii ki benim için medarıiftiharıdır kendi kendime. İdari şeylerin ne olacağı belli olmaz bu memlekette, günün birinde bakarsın bu kalır veya ismi değişir veya başka bir şey olabilir. Ama mühim olan buralara kütüphanelerin dolması. İnşallah gençlerimiz artık Kültürparka sadece gezinmek için değil, ders çalışmak için de gelecekler. Zaten bir şehirde öyle büyür" şeklinde konuştu.