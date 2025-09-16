İzmir'de FETÖ operasyonu: Gözaltılar var!

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturmalarda Bylock kullanıcısı ve örgüt üyesi oldukları belirlenen aralarında emekli-ihraç polis ve aktif öğretmenin de bulunduğu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde madde ele geçirildi

Bugün sabah saatlerinde merkez, Menemen ve Seferihisar ilçelerinde bulunan adreslere düzenlenen operasyonda 10 şüpheli, gözaltına alındı. 3 firari şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.