74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde madde ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Türkiye genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 74 ilde son iki haftada eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

1 TONUN ÜZERİNDE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, toplam 1811 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

"BİN 811 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya açıklamasında, “74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık” ifadelerine yer verdi.