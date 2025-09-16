74 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 tonun üzerinde madde ele geçirildi

Yayınlanma:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 74 ilde son iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 1811 şüphelinin yakalandığını, 1 ton 183 kilogram uyuşturucu ile 2 milyon 790 bin adet hapın ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Türkiye genelinde yürütülen operasyonlara ilişkin bilgi verdi. Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 74 ilde son iki haftada eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

1 TONUN ÜZERİNDE MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ve 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, toplam 1811 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

"BİN 811 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Yerlikaya açıklamasında, “74 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda; 1 ton 183 kilogram uyuşturucu madde ile 2 milyon 790 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik. Bin 811 şüpheliyi yakaladık” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi bugün başlıyor! Galatasaray–Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Erdoğan'a bir kötü haber de iktidara yakın şirketten! Oyları günden güne eriyor: İşte anket sonuçları
Herkes 16'yı bekliyordu ancak 17 tanıtılacak: Karşınızda Xiaomi 17
Xiaomi'den iPhone'a yetişme hamlesi
16 gelmeden Xiaomi 17 tanıtıldı
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
On binlerce kişi İzmir'e akın etti!
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Türkiye
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler yapılamıyor
Uygunsuz paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı: 84 hesap takibe alınmıştı
Uygunsuz paylaşım yapan 10 kişi tutuklandı: 84 hesap takibe alınmıştı
Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellileri asansöre kilitleyen vicdansız yakalandı
Bu kadarına da pes! Yaşlı ve engellileri asansöre kilitleyen vicdansız yakalandı