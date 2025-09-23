İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında!

İzmir'de FETÖ operasyonu: 10 şüpheli gözaltında!
Yayınlanma:
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adları geçen ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden örgüt elebaşını övücü paylaşım yaptıkları belirlenen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon! 35 kişi tutuklandıYeni nesil suç örgütlerine dev operasyon! 35 kişi tutuklandı

10 ŞÜPHELİ YAKALANDI!

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince kent merkezi ile Torbalı, Menderes, Selçuk ve Kemalpaşa ilçelerindeki bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:AA

