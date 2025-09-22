Yeni nesil suç örgütlerine dev operasyon! 35 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda kurşunlama, gasp, tehdit ve şantaj suçlarını gerçekleştirdikleri iddia edilen suç örgütü üyesi 44 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 11 tabanca ve çok sayıda mermi Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğün'de sergilendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından, yeni nesil suç örgütleri tarafından gerçekleştirilen kurşunlama, gasp, tehdit ve şantaj olaylarını aydınlatmak için operasyon düzenlendi.

İstanbul, Edirne ve Kütahya'da yapılan baskınlarda 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve saklandıkları evlerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 101 adet mermi, 2 adet kask ve 2 adet kar maskesi bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ve Gasp Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

35 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden 35'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüphelinin adli kontrol şartıyla, bir şüphelinin ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü'nde operasyonlarda ele geçirilen suç materyallerini inceledi. Yıldız "Suç çetelerine yönelik İstanbul'da ve İstanbul merkezli Kütahya ve Edirne illerinde yapılan operasyonlar sonucunda 44 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bunlardan 35’i tutuklanmıştır. Operasyonlar kapsamında 11 adet silah, çok sayıda fişek, kask ve kar maskesi ele geçirilmiştir. Eski ya da yeni nesil fark etmeksizin suç çeteleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Hedefimiz belli ve nettir. Huzurlu ve güvenli bir İstanbul; bunun için kararlıyız" ifadelerini kullandı.