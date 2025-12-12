İzmir'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: Bir kişi hayatını kaybetti!

Olay, İzmir'in Karabağlar ilçesinde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki H.H.Ş. ile yabancı uyruklu H.M. (15) ve A.H. (15) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.Ş., bıçakla H.M. ve A.H.'yi yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılardan A.H., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı H.M.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüpheli H.H.Ş., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.