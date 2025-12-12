Ağacın dibinde 60 bin dolar buldu! Bakın ne yaptı

Kocaeli’nin Darıca ilçesine bağlı Bayramoğlu Mahallesi Plaj Caddesi’nde bulunan bir zincir markette meydana gelen olayda, temizlik görevlisi İbrahim Ada, marketin önünde bir ağacın dibine bırakılmış bir kargo poşetini fark etti.

Poşeti çöpe atmak üzere eline alan Ada, içinde para olduğunu görünce durumu çalıştığı marketin yetkililerine bildirdi. İçi para dolu poşet, Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne teslim edildi.

“HİÇ DÜŞÜNMEDEN TESLİM ETTİM”

Yaşadıklarını anlatan Ada, "Sabah işe gelip temizlik yapıyordum. Poşeti geri dönüşüme atmak için aldım ama ağırlığını fark ettim. Açıp baktığımda para olduğunu gördüm. Hemen müdürüme gösterdim. Birlikte kontrol edip, vakit kaybetmeden polise teslim ettik. Sonrasında sahibinin bulunduğunu öğrendik. Parayı karakolda saydılar, 60 bin dolar çıktı. O anda aklımdan asla kötü bir niyet geçmedi. Hiç düşünmeden teslim ettim. Paranın sahibi geldi, teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

“HASSASİYETİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Zincir marketin temizlik işlerinden sorumlu yüklenici firmanın temsilcisi Yakup Berk, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İbrahim Bey, temizlik yaparken poşeti fark ediyor ve içinde yüklü miktarda para olduğunu görünce hemen yönetimi bilgilendiriyor. Ardından emniyet ekipleri çağrılarak tutanakla teslim ediliyor. Sayım sonucunda 60 bin dolar olduğu tespit edildi. Bu hassasiyetinden dolayı İbrahim Bey'e teşekkür ediyoruz. Yönetim Kurulu Başkanımız Veysel Cingöz de ayrıca teşekkürlerini iletmiştir" sözlerini sarf etti.



