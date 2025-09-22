İzmir’de 6 kişi 5 polisi yaraladı

Olay, 17.09.2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi'nde meydana geldi. ‘Silahla havaya ateş açıldığı’ ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olaya müdahale ettikleri esnada şüpheli D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A., 5 polis memurunu mukavemet göstererek yaraladı.

Polis, şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Konuyla ilgili İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, “İlimiz Selçuk ilçesi Zafer Mahallesi Kabuleti Caddesi'nde, 17.09.2025 Çarşamba günü akşam saatlerinde, emniyet birimlerine bildirilen, ‘silahla havaya ateş açıldığı’ ihbarı sonucu görevli ekipler hızlıca olay yerine intikal etmiştir. Olaya müdahale ettikleri esnada şüpheli şahıslarca emniyet görevlilerine mukavemet gösterilmiş, 5 emniyet görevlimiz, basit tıbbi müdahale ile giderilecek şekilde yaralanmıştır. Konu ile ilgili olarak şüpheliler; D.S., Ş.A., M.Ş.K., Ş.D., O.A. ve R.A. yakalanarak gözaltına alınmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmışlardır” ifadelerini kullandı