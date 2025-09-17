İzmir'de kaçırılan iş insanı Bağcılar'dan çıktı!

İzmir’de yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı tekstilci A.A.’nın fidye için kaçırıldığı belirlendi. Şüphelilerin A.A.’yı önce Bursa’nın Karacabey ilçesine götürüp daha sonra İstanbul’a getirdiği, burada fidye için tutulduğu belirtildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyeti Gasp Büro Amirliği ekiplerinin Bağcılar’da düzenlediği operasyonla A.A.'yı kurtardı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler sorgularında, A.A.’nın ailesinden 15 milyon liralık alacaklarını tahsil etmeye çalıştıklarını söyledi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.Y. (24), E.K. (44) ve D.K. (25) tutuklanırken, A.K. (27) hakkında ev hapsi, V.A. (39) hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verildiği ifade edildi.