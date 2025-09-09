İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü'

İzmir’de 350 metrelik dev Türk bayrağı ile 'Zafer Yürüyüşü'
Yayınlanma:
İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü, düzenlenen etkinliklerle kutlanmaya başlandı. Kentin simgesi haline gelen 'Zafer Yürüyüşü'ne binlerce İzmirli katıldı.

9 Eylül 1922’de düşman işgalinden kurtulan İzmir, 103. yıl dönümünü coşkulu etkinliklerle kutluyor. Kutlamaların ilk etkinliği, geleneksel 'Zafer Yürüyüşü' oldu.

Sabahın erken saatlerinde Basmane Polis Merkezi önünde toplanan İzmirliler, kortej oluşturarak Anafartalar Caddesi boyunca yürüdü. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen vatandaşlara, yol kenarında bekleyenler de eşlik etti. Kortejde 350 metrelik dev Türk bayrağı taşındı.

izmiir.jpg

Yürüyüşe AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ilçe belediye başkanları, AKP İl Başkanı Bilal Saygılı, MHP İl Başkanı Veysel Şahin’in yanı sıra sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

izmir-3.jpg

SESSİZ KUTLAMA

Kutlamalara yoğun katılım olmasına rağmen, bir gün önce Balçova’daki polis merkezine yapılan saldırıda iki polisin şehit edilmesi nedeniyle kortejde bando yer almadı.

izmir-2.jpg

Kortejin Cumhuriyet Meydanı’na ulaşmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. İzmir’in kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri gün boyunca devam edecek.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

