İzmir'de 20 milyonluk vurgun! 53 kişi tutuklandı

Yayınlanma:
İzmir'de 20 milyon liranın üzerinde dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

İzmir'de 67 kişiyi 20 milyon liranın üzerinde dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 84 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Geçen yıl yurt genelindeki 67 kişiyi arayıp, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtarak 20 milyon liranın üzerinde dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Liderliğini V.U.’nun yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik 9 Eylül’de İzmir merkezli 26 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 84 şüpheli gözaltına alındı.

53 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 13 şüpheli serbest bırakılırken, 71 kişi ise adliyeye sevk edildi. 53 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

