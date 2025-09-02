İzmir Barosu: Kayyum kararı hukuken yok hükmündedir

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetimini görevden aldı.

İl Başkanlığına geçici olarak, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan geçici kurul atandı.

CHP il kongresinin iptaline tepkiler çığ gibi büyürken siyasilerden kurum ve kuruluşlardan da tepkiler art arda geliyor.

İzmir Barosu Başkanlığı da alınana karara tepki gösteren bir açıklama yayımladı.

Baro Başkanlığı’ndan yapılan “Demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" başlıklı yazılı açıklamada, kararın hukuk ve demokrasi açısından kabul edilebilir bir yanının olmadığı vurgulandı.

"KARAR YOK HÜKMÜNDEDİR"

Görevsiz bir mahkeme tarafından verilen kararın yok hükmünde olduğunun belirtildiği açıklama şu şekilde:

"CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde başkan seçilen Özgür Çelik ve yönetiminin, mahkemenin ihtiyati tedbir kararıyla görevden uzaklaştırılmasının ve İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasının demokrasi ve hukuk açısından kabul edilebilir bir yönü yoktur.

Hakimlerin seçim sonuçlarını etkileyecek ölçüde bir usulsüzlük veya kanuna aykırı uygulama nedeniyle seçimlerin iptaline karar verebilmesi ilgili parti teşkilatına kayyum atayabileceği anlamına gelmez. Açıkça Anayasa’ya, Siyasi Partiler Kanunu’na, hukuka ve demokrasiye aykırı olan bu 'tedbir' kararı, ayrıca görevsiz bir mahkeme tarafından verildiğinden yok hükmündedir.

"ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNİN BÖYLE BİR KARAR VERMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR"

Nitekim Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesi açıktır: Herhangi bir asliye hukuk mahkemesinin böyle bir karar vermesi, usul ve esas yönünden hukuken mümkün değildir.

Parti kongrelerinin ilçe seçim kurulu hakimi gözetiminde yapılacağı, bu süreçte alınacak kararların kesin olduğu ve yalnızca YSK tarafından kaldırılabileceği açıktır.

Bu nedenle bir asliye hukuk mahkemesinin verdiği kararın yok hükmünde olduğu tartışmasızdır.

Demokrasinin, halk ve delege iradesinin ortadan kaldırılmasına yönelik; kanuna ve usule aykırı böylesi kararlara karşı demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz."