İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında tehlikeli anlar yaşayan 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında seyir halinde olan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

2'Sİ ÇOCUK 26 GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen lastik botun konumunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu, botun içerisinde bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

