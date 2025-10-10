İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 26 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yayınlanma:
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik bottan 2'si çocuk 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında tehlikeli anlar yaşayan 26 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme açıklarında seyir halinde olan bir lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve içindeki düzensiz göçmenlerin yardım talebinde bulunduğu bilgisi alındı.

İzmir'de denizde erkek cesedi bulunduİzmir'de denizde erkek cesedi bulundu

2'Sİ ÇOCUK 26 GÖÇMEN KURTARILDI

İhbar üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, sürüklenen lastik botun konumunu tespit etti. Ekiplerin çalışması sonucu, botun içerisinde bulunan 2'si çocuk olmak üzere toplam 26 düzensiz göçmen güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve yasal işlemlerinin yapılması için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
Medya dünyasını sarsan satış kararı: El değiştirecek
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor: Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
Yüzlerce çalışan işşiz kalacak
54 yıllık tütün fabrikası kepenk kapatıyor
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Ne Venedik ne Londra ne de Paris... Bu şehir dünyanın en güzel şehirlerini geride bıraktı ve muhtemelen adını bile duymadınız
Popüler uygulamada dev veri sızıntısı! 70 bin kullanıcının kimlikleri çalındı
Altın fiyatları bir günde tepe taklak! Kapalıçarşı karıştı: Uzmanından çarpıcı uyarı
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Dev şirket 2 bin kişiyi işten çıkaracak
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
Yeni açılan Kent Lokantası'nda 3 çeşit yemek 65 lira
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
PC değil altın: Eski bilgisayarlar servet vaat ediyor
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Emekliler pılını pırtısını toplayıp bu 3 ilçeye kaçıyor: Kiralar düşük fiyatlar ucuz
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Bu şehre gidene konaklama bedava: Duyan koştu
Türkiye
Cevizlibağ Kız Yurdu'nda taciz skandalı: Bakanlık o şirkete yüz milyonlarca lira ödemiş!
Cevizlibağ Kız Yurdu'nda taciz skandalı: Bakanlık o şirkete yüz milyonlarca lira ödemiş!
Ankara'da gece yarısı korkutan yangın
Ankara'da gece yarısı korkutan yangın
Süreç yönetmenin sorumluluğu
Süreç yönetmenin sorumluluğu