İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı!
Yayınlanma:
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.
Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G, A.D, R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.
Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar
Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Kaynak:AA