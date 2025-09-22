İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı!

İzinsiz kazı yapan 4 kişi suçüstü yakalandı!
Yayınlanma:
Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 4 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede izinsiz kazı yapıldığı bilgisi üzerine Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile belirlenen bölgeye operasyon düzenledi.

​Operasyon sırasında jandarmayı gören şüpheliler Ö.G, A.D, R.A. ve M.Ç. araçlarıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı.

kazii-1.jpg

Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılarKaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Yapılan aramalarda kazıda kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak:AA

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
AKP'li Miroğlu CHP hamleleri için partisini uyardı: Kale artık içeriden fethedilemiyor!
AKP'li Miroğlu CHP hamleleri için partisini uyardı: Kale artık içeriden fethedilemiyor!
Dolabın içinden firari çıktı
Dolabın içinden firari çıktı
Son dakika |'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan Mabel Matiz adliyede!
Son dakika |'Müstehcenlik' suçundan soruşturma başlatılan Mabel Matiz adliyede!