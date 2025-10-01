İYİ Partili Usta: "Trump'ın karşısında sus pus olan Erdoğan Mecliste aslan kesildi"
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 28. Dönem 4. Yasama Yılı, partiye yönelik operasyonlar ve tutuklamaları gerekçe göstererek boykot kararı alan CHP ile ana muhalefetin ardından katılmama kararı alan TİP ve EMEP olmadan başladı.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasının ardından saat 14.21'de Meclis kürsüsüne çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kapsamlı bir konuşma yaptı.
Erdoğan'ın konuşmasına sosyal medyadan tepki gösteren İYİ Parti milletvekili Dr. Erhan Usta, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın "Trump, Erdoğan'a istediği meşruiyeti vereceğini söyledi" açıklamasını hatırlatarak sert çıktı.
"TRUMP'IN KARŞISINDA SUS PUS OLAN ERDOĞAN MECLİSTE ASLAN KESİLDİ"
Erdoğan'ın ABD ziyareti sonrası tartışma yaratan başlıklar arasında yer alan "meşruiyet" sözlerini hatırlatan Erhan Usta, “ABD’de Trump’ın sözleri karşısında sus pus olan CB Erdoğan, TBMM açılışında 'Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiç bir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz' dedi." dedi.
Erhan Ustan'ın o paylaşımı şu şekilde:
ABD’de Trump’ın;
*Erdoğan’a söyledim, Rahip Brunson’ı serbest bıraktırdım,
*Seçim hilelerini siz iyi bilirsiniz,
*Erdoğan’a istediği meşruiyeti vereceğiz,
*Erdoğan’ın Gazze politikasını bilmiyorum,
sözleri karşısında sus pus olan CB Erdoğan, TBMM açılışında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hiç bir dünyevi güç karşısında diz çökmez, boyun eğmez, taviz vermez ve egemenliğini asla pazarlık konusu yapmaz” dedi.
Yine Trump karşısında,
*Gazze’den bahsedemeyen,
*YPG’yi ağzına alamayan,
*F35 paralarımızı geri ver diyemeyen,
CB Erdoğan Mecliste aslan kesildi.