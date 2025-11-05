İYİ Parti'den AKP'ye QR kodlu yanıt!

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İYİ Parti’nin hazırladığı “Biz bunu okurken” isimli çalışmayı aktardı.

AKP’nin 24. yıl kutlamaları kapsamında, birçok noktaya “Siz bunu okurken Ak Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi”, “Küresel liderimizle Türkiye’miz için gece gündüz demeden her dakika çalışıyoruz”, “Yaparsa Ak Parti yapar” ifadelerinin yer aldığı afişler hazırlanmıştı. AKP’nin, “Siz bunu okurken” kampanyasına karşı hazırlanan “Biz bunu okurken” isimli çalışmaya ilişkin Dervişoğlu “Bir iki gün önce, yolda giderken Bir afiş gördüm, dikkatimi çekti, 'Siz bunu okurken' azıyor. Yanında da bir karekod. Bu sayfaya girdiğinizde, bir internet sayfası, içinde de 24 yıllık iktidarın marifetleri yazıyormuş. Taş üstüne taş koyan olduysa, Allah razı olsun. Fakat milletin gerçeklerinden hiç bahsetmemişler“ ifadelerini kullandı.

“MİLLETİN YAŞADIĞI GERÇEKLER İŞTE BURADA”

“Siz bunları okurken reklam görüyorsunuz da milletin yaşadığı gerçekler işte burada… Biz, bunları okurken neler oluyor onun da anahtarı bu karekod. Biz bunu okurken; Bir vatandaşımız daha çetelerin kurbanı oldu. Çaresiz bir emeklimizin gözünden bir damla yaş daha döküldü. Onlarca emekçimiz daha işsiz kaldı.” sözlerini sarf eden Dervişoğlu, “Biz bunu okurken; acılı bir anne daha adaletsizliğe isyan etti. Onlarca gencimiz daha ülkesini terk etti. Garantili projelere milletin hazinesinden milyonlarca lira daha ödendi. Biz bunu okurken; harçlara, vergilere, cezalara yeni zamlar geldi. Şımarttığınız teröristler seslerini biraz daha yükseltti. Türkiye, Dünya Sefalet Endeksi’nde bir sıra daha düştü.” dedi.

“BİZ BUNU OKURKEN MARKETTEKİ ETİKETLER BİR KEZ DAHA DEĞİŞTİ”

Sözlerinin devamında “Biz bunu okurken; Türkiye, Hukukun Üstünlüğü Endeksinde 118’inci sıraya geriledi. Milletin oylarıyla seçilmiş bir başkanın daha evine şafak operasyonu yapıldı. Almanya’nın 180 milyon avroya aldığı uçağı Türkiye 270 milyon avroya aldı.” diyen İYİ Parti lideri, “Biz bunu okurken; Bir kadın daha hayattan koparıldı. Mahkeme kararı olmaksızın bir şirkete daha el konuldu. Bu sultaya itiraz eden bir gencimiz daha gözaltına alındı. Biz bunu okurken; enflasyon birkaç puan daha yükseldi. Marketteki etiketler bir kez daha değişti. Yüzbinlerce baba daha evladının istediğini alamadı.” açıklamasında bulundu.

Dervişoğlu, “Biz bunu okurken; yüzbinlerce emekli yine torununa harçlık veremedi. Milyonlarca mutfaktaki yangın büyüdü. Öğrencileriyle buluşmayı hayal eden binlerce öğretmenimiz hala atanamadı. Biz bunu okurken; sınav sahtekarlıkları devam etti. Yüzlerce gencimiz daha KPSS mağduru oldu. Kaç sahtekar, sahte diploma aldı" sözlerini sarf ederek “Biz bunu okurken; kim bilir kaç firma daha iflas etti. Kim bilir kaç esnafımıza, çiftçimize borçları yüzünden haciz geldi. Kaç faizci, tefeci daha zengin oldu. Kaç ağaç kesildi, kaç su kaynağı kurudu, Kaç zeytinlik, madene kurban gitti, kaç dönüm orman yandı… Kaç eli kanlı terörist affedilmeye hazırlandı.” ifadelerini kullandı.

“GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER”

“Hakikaten yaptı. Yaparsa AK Parti yaptı; çilesini de vatan çekti, vatandaş çekti.” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, “Biz bunu okurken ne oldu biliyor musunuz bir de. Seçim günü bir gün daha yaklaştı. Geldikleri gibi gidecekler inşallah." dedi.