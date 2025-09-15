İYİ Parti'de istifa depremi: 7 isim ayrıldı

İYİ Parti'de istifa depremi: 7 isim ayrıldı
Yayınlanma:
İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak ve beraberindeki 6 ilçe başkanı görevlerinden istifa etti.

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, beraberindeki 6 ilçe başkanı ile beraber partilerinden istifa ettiğimi duyurdu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uçak, 2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini büyük gurur ve heyecanla yürüttüğünü söyledi.

İYİ PARTİNİN İLKELERİNDEN UZAKLAŞTIĞINI SÖYLEDİ

Siyaseti kişisel çıkar, kariyer hesabı ve menfaat hırsı üzerine inşa etmediklerini belirten Uçak, gelinen noktada İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını, söyleyerek istifa kararını duyurdu.

Uçak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."

İSTİFA EDEN DİĞER İSİMLER

Ahmet Uçak, Akyazı İlçe Başkanı Bekir Uzun, Geyve İlçe Başkanı Remzi Sönmez, Hendek İlçe Başkanı Fatih Bayındır, Sapanca İlçe Başkanı Ali Ceylan, Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar ve Taraklı İlçe Başkanı Yakup Kara'nın da istifa ettiğini açıkladı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

