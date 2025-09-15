İYİ Parti'de istifa depremi: 7 isim ayrıldı

İYİ Parti Sakarya İl Başkanı Ahmet Uçak, beraberindeki 6 ilçe başkanı ile beraber partilerinden istifa ettiğimi duyurdu.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Uçak, 2017'den bu yana İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Serdivan İlçe Başkanlığı ve İl Başkanlığı görevlerini büyük gurur ve heyecanla yürüttüğünü söyledi.

Siyaseti kişisel çıkar, kariyer hesabı ve menfaat hırsı üzerine inşa etmediklerini belirten Uçak, gelinen noktada İYİ Parti'nin, kuruluş ilkelerinden uzaklaştığını, söyleyerek istifa kararını duyurdu.

Uçak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hizmetin menfaate, liyakatin ise şahsi hesaplara dönüştüğünü üzülerek görüyorum. Ben ve dava arkadaşlarım bu yola koltuk için değil, memleket sevdası için çıktık. Makamların gelip geçici, onurun ve duruşun ise kalıcı olduğunu hiçbir zaman unutmadık. Eğer il başkanlığı makamı, inandığımız doğruları söylememize ve Sakarya'nın menfaatlerini savunmamıza engel olacaksa, o makamda bir saniye dahi durmayız. Bu andan itibaren görevimden ve İYİ Parti'den ayrılmış olsam da Sakarya'nın bir evladı olarak çalışmaya devam edeceğim."