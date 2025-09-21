İYİ Parti milletvekilinden Erdoğan’a “ticari rüşvet” suçlaması

İYİ Parti milletvekilinden Erdoğan’a “ticari rüşvet” suçlaması
Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıkladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump ile 300 adet Boeing marka uçak alımına ilişkin görüşeceği iddiasının ardından İYİ Parti Milletvekili Selçuk Türkoğlu, iktidara tepki gösterdi.

Trump’ın Erdoğan’a verdiği görüşme randevusunun 300 uçak alımı üzeirne verilme ihtimalini değerlendiren Türkoğlu, böyle bir durumun “ticari rüşvet” olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve “dünya çapında bir skandal olduğunu" söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'den 300 Boeing uçak alımı sözünü verdiği" iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

‘BUNUN ADI TİCARİ RÜŞVETTİR’

“Dünya liderliği bu mudur” diye soran Türkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu verdi ve Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Peki bu randevu, 300 Boeing uçağı alma sözü üzerine verildiyse, o zaman bunun adı diplomasi değil, bunun adı ‘ticari rüşvet’tir ve bu dünya çapında bir skandaldır.

KATAR’I HATIRLATTI

Şimdi buradan soruyorum, 300 uçak karşılığında randevu koparmak bir dünya liderine yakışır mı? Dünya liderliği bu mudur? Hatırlayın, sadece 2 ay önce Katar Emiri Trump'a tam 1.2 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi. Ama nasıl verdi? Trump'ı kendi ayağına getirerek verdi.

‘HANGİ RÜŞVETLERİ VERECEĞİZ’

Peki bizim dünya liderimiz ne yapıyor? Ayaklarına gitmek için ticari rüşvet teklif ediyor. Şimdi asıl sorum şu, bakalım o kapalı kapılar ardında daha hangi tavizleri, hangi rüşvetleri vereceğiz?

‘HALK EKMEK BULAMAZKEN NEYİN PAZARLIĞI’

Gelin rakamlara bir bakalım. 300 uçak, 300 Boeing en düşük modelle 36 milyar dolar ediyor toplam. En yüksek modelle hesap ederseniz 132 milyar dolar. Yani açlık sınırının altında yaşayan halkımızın cebinden çıkacak para 36 ile 132 milyar dolar arasında. Halkımız ekmek bulamazken, pazar artığından sebze toplarken siz neyin pazarlığını yapıyorsunuz? Bu mudur dünya liderliği? Hayır, bu olsa olsa milletin geleceğini ipotek etmektir."

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

