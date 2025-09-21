İYİ Parti milletvekilinden Erdoğan’a “ticari rüşvet” suçlaması

Trump’ın Erdoğan’a verdiği görüşme randevusunun 300 uçak alımı üzeirne verilme ihtimalini değerlendiren Türkoğlu, böyle bir durumun “ticari rüşvet” olarak nitelendirilmesi gerektiğini ve “dünya çapında bir skandal olduğunu" söyledi.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'den 300 Boeing uçak alımı sözünü verdiği" iddiasıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika | Erdoğan'dan Özgür Özel'e Trump görüşmesi cevabı

‘BUNUN ADI TİCARİ RÜŞVETTİR’

“Dünya liderliği bu mudur” diye soran Türkoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a randevu verdi ve Beyaz Saray'da ağırlayacağını açıkladı. Peki bu randevu, 300 Boeing uçağı alma sözü üzerine verildiyse, o zaman bunun adı diplomasi değil, bunun adı ‘ticari rüşvet’tir ve bu dünya çapında bir skandaldır.

KATAR’I HATIRLATTI

Şimdi buradan soruyorum, 300 uçak karşılığında randevu koparmak bir dünya liderine yakışır mı? Dünya liderliği bu mudur? Hatırlayın, sadece 2 ay önce Katar Emiri Trump'a tam 1.2 trilyon dolarlık yatırım sözü verdi. Ama nasıl verdi? Trump'ı kendi ayağına getirerek verdi.

‘HANGİ RÜŞVETLERİ VERECEĞİZ’

Peki bizim dünya liderimiz ne yapıyor? Ayaklarına gitmek için ticari rüşvet teklif ediyor. Şimdi asıl sorum şu, bakalım o kapalı kapılar ardında daha hangi tavizleri, hangi rüşvetleri vereceğiz?

‘HALK EKMEK BULAMAZKEN NEYİN PAZARLIĞI’