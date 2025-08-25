İYİ Parti kurultay sürecini başlatıyor

İYİ Parti’de kurultay süreci için takvim netleşti. Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, 4’üncü Olağan Kurultay’ın demokratik değerler ve katılımcı siyaset anlayışı çerçevesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Olgun, kongrelerin yalnızca yönetim organlarının belirleneceği seçimler olmadığını vurgulayarak, “Kongrelerimiz, milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü yanıt verebilmek, teşkilatlarımızı yenilemek ve ortak aklı hayata geçirmek için önemli bir fırsattır” dedi.

Takvime göre kurultay süreci 27 Ağustos 2025’te başlayacak. Mahalle delegesi seçimlerinin ardından ilçe kongreleri 30 Eylül 2025’te yapılacak. İl kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İYİ Partili Olgun'un yaptığı açıklama bu şekilde: