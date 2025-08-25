İYİ Parti kurultay sürecini başlatıyor

İYİ Parti kurultay sürecini başlatıyor
Yayınlanma:
İYİ Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, partinin 4’üncü Olağan Kurultay sürecine ilişkin takvimin belirlendiğini duyurdu.

İYİ Parti’de kurultay süreci için takvim netleşti. Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı, Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, yaptığı yazılı açıklamada, 4’üncü Olağan Kurultay’ın demokratik değerler ve katılımcı siyaset anlayışı çerçevesinde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Olgun, kongrelerin yalnızca yönetim organlarının belirleneceği seçimler olmadığını vurgulayarak, “Kongrelerimiz, milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü yanıt verebilmek, teşkilatlarımızı yenilemek ve ortak aklı hayata geçirmek için önemli bir fırsattır” dedi.

Takvime göre kurultay süreci 27 Ağustos 2025’te başlayacak. Mahalle delegesi seçimlerinin ardından ilçe kongreleri 30 Eylül 2025’te yapılacak. İl kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İYİ Partili Olgun'un yaptığı açıklama bu şekilde:

"İYİ Parti, demokratik değerleri ve katılımcı siyaset anlayışıyla, 4'üncü Olağan Kurultay sürecini başlatıyor. Kongrelerimiz, yalnızca yönetim organlarının belirlendiği seçimler değil; aynı zamanda milletimizin bizden beklentilerine daha güçlü cevap verebilmek için teşkilatlarımızın yenilendiği, ortak aklın ve demokrasi kültürünün hayat bulduğu süreçlerdir. Kongre sürecimiz 27 Ağustos 2025 tarihinde başlayacaktır. İlçe kongrelerimiz, mahalle delegesi seçimlerinin ardından 30 Eylül 2025 tarihi itibarıyla başlamış olacaktır. İl kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Böylece, partimizin demokratik işleyişi, mahallelerden ilçelere, ilçelerden illere kadar tüm teşkilatlarımızın katılımıyla kurultayımıza taşınacaktır"

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu
Kişi başı 90 bin TL ödenecek: Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Belediyeden çalışanlara büyük müjde
Kişi başı 90 bin TL ödenecek!
Türkiye
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Muammer Ketenci'den Uşak'ta büyük defile
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Esenler'de 5 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor
Öğretmenlerin ikinci iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları başlıyor