İtiraf bile işe yaramadı, cinsel istismara yol verdi: Hakim 'Kuvvetli suç şüphesi var' diyerek serbest bıraktı
Ankara'da O.D.B ve Ç.E. isimli iki kişi, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ç.E., emniyetteki ifadesinde mağdur çocuğun 12 yaşında olduğunu bilmediğini iddia ederek, "15-16 yaşında zannediyordum. Sadece öpüştük ve sarıldık" dedi.
Şüphelinin avukatı tarafından verilen savunmada ise kız çocuğunun yaşından büyük davrandığı iddia edilerek tutuksuz yargılama talep edildi.
Profosyonel futbolcu olan lise öğrencisi diğer şüpheli O.B.D. de ifadesinde cinsel istismarı kabul ederek "kendisi ile biraz öpüştük" dedi.
TUTUKLANMALARI İSTENDİ
Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Uğur'un haberine göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.
"SOMUT DELİL" DEDİ SERBEST BIRAKTI
Nöbetçi hakimlik, her iki şüpheliyi de ev hapsi adli kontrolüyle serbest bıraktı. Hakim, "...somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu ve şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suç olduğu" değerlendirmesi yaptığı halde savcılığın tutuklama talebini reddetti.
Hukukçular cinsel istismar suçlamasını kabul eden iki erkeğin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, hakimliğin kararında şu ifadeler yer aldı:
Her ne kadar şüpheliler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından On İki Yaşını Tamamlamış Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı suçundan ayrı ayrı tutuklanmaları talep edilmiş ise de; mağdur, şüpheli beyanları, 25/08/2025 tarihli adli rapor, tüm dosya kapsamı birlikte gözetildiğinde somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu, şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suçlardan olduğu ancak delillerin büyük kısmının toplanmış olması ve tutuklamanın geçici bir tedbir olması gözetildiğinde tutuklamadan beklenen faydanın bu aşamada adli kontrol tedbirleriyle de sağlanabileceği kanaatine varılmakla tutuklama talebinin REDDİNE, Şüphelilerin başka suçtan hükümlü veya tutuklu olmadıklarının tespit edilmesi halinde SALIVERİLMESİNE, Ancak şüphelilerin dosya kapsamı ve atılı suç itibariyle adli kontrol altına alınmaları gerekli görüldüğünden CMK 109/3-j maddesi uyarınca şüphelilerin soruşturma süresince ADLİ KONTROL ALTINA ALINMALARINA, Şüphelinin CMK'nın 109/3-j maddesi uyarınca elektronik kelepçe takılmak suretiyle soruşturma sonuna kadar KONUTU TERK ETMEMESİNE (...) karar verildi.