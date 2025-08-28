İtiraf bile işe yaramadı, cinsel istismara yol verdi: Hakim 'Kuvvetli suç şüphesi var' diyerek serbest bıraktı

Ankara'da O.D.B ve Ç.E. isimli iki kişi, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmek suçlamasıyla gözaltına alındı. Ç.E., emniyetteki ifadesinde mağdur çocuğun 12 yaşında olduğunu bilmediğini iddia ederek, "15-16 yaşında zannediyordum. Sadece öpüştük ve sarıldık" dedi.

Şüphelinin avukatı tarafından verilen savunmada ise kız çocuğunun yaşından büyük davrandığı iddia edilerek tutuksuz yargılama talep edildi.

Profosyonel futbolcu olan lise öğrencisi diğer şüpheli O.B.D. de ifadesinde cinsel istismarı kabul ederek "kendisi ile biraz öpüştük" dedi.

TUTUKLANMALARI İSTENDİ

Cumhuriyet Gazetesi'nden Can Uğur'un haberine göre şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Adliye'ye sevk edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelileri tutuklanmaları talebiyle Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"SOMUT DELİL" DEDİ SERBEST BIRAKTI

Nöbetçi hakimlik, her iki şüpheliyi de ev hapsi adli kontrolüyle serbest bıraktı. Hakim, "...somut delile dayalı kuvvetli suç şüphesinin mevcut olduğu ve şüphelilerin üzerine atılı suçun katalog suç olduğu" değerlendirmesi yaptığı halde savcılığın tutuklama talebini reddetti.

Hukukçular cinsel istismar suçlamasını kabul eden iki erkeğin serbest bırakılmasına tepki gösterirken, hakimliğin kararında şu ifadeler yer aldı: