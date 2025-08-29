İtalya'da Papa'ya suikast şüphesi: Türk vatandaşı tutuklandı

İtalya'da eski Papa Françesko'ya yönelik olası bir suikast planıyla ilgili olarak bir Türk vatandaşı tutuklanarak cezaevine konuldu. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 46 yaşındaki Hasan U. isimli zanlı, Interpol tarafından Hollanda’da gözaltına alındıktan sonra İtalya’ya iade edildi. Milano’da birkaç gün gözaltında tutulan şüpheli, daha sonra tutuklanarak Trieste Cezaevi’ne gönderildi. Zanlının tek kişilik bir koğuşta tutulduğu belirtildi.

Olası saldırı planının IŞİD bağlantılı, Türkiye merkezli bir örgüt tarafından hazırlanmış olabileceği iddia ediliyor. Papa Françesko’nun Temmuz 2024’te Trieste’ye yapacağı ziyaretten önce bir valiz içinde tabanca ve mühimmat bulunmuştu. Zanlının bu olayla bağlantılı olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Papa Françesko, valiz olayı sonrası güvenlik endişelerine rağmen Trieste’deki programını iptal etmemiş ve şehrin ana meydanında açık havada ayin yönetmişti. Katolik lider, kentteki ziyaretinde halkın arasına açık bir elektrikli araçla girmişti.

Olayın ardından İtalyan güvenlik birimleri geniş çaplı bir soruşturma başlatmış, bir yılı aşkın süredir olası suikast ihtimali üzerinde çalışmıştı. Uzun süredir sağlık sorunları yaşayan Papa Françesko, 21 Nisan 2025’te Vatikan’da 88 yaşında hayatını kaybetmişti.