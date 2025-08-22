İstismarcıya verilen ceza bozuldu: Hakim geri adım atmadı

Olay tarihinde 15 yaşındaki S.Ö, annesi ile birlikte 2023 yılının Mart ayında Aksaray’dan Ankara’ya teyzesini ziyarete gitti. Burada yatılı olarak kaldıkları günün gecesinde sanık Hasan I. herkes uyuduktan sonra S.Ö’yi cinsel istismara maruz bıraktı.

Mağdur çocuk ile arasında yaşanan arbede sırasında sanık Hasan I. mağdur çocuğa tekme attı. Mağdur çocuğun ağlaması üzerine mutfağa götüren sanık Hasan I., “Çok güzelsin, pişman değilim. Yine olsa yine yaparım” dedi. Ertesi sabah olayı teyzesine anlatması üzerine eşi ile konuşan H.I, ''Nefsime hakim olamadım'' dedi.

SES KAYDINDA İSTİSMARI KABUL ETTİ

Mağdur çocuğun annesi de olaydan bir süre sonra sanık Hasan I’yı arayarak neden böyle bir şey yaptığını sordu. Anne Ç.D. bu sırada ses kaydı aldı ve ardından sanığın olayı inkar etmediği ses kaydı ile suç duyurusunda bulundu. Söz konusu ses kayıtlarında anne Ç.D’nin “Neden yaptın?” sorusunu sanığın “Bir sebebim yok” şeklinde yanıtladığı kaydedildi. Hazırlanan iddianamede sanık H.I’nın ''sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçunu ve cinsel taciz'' suçunu işlediği ve cezalandırılması istendi.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Mağdur kız çocuğu olay sonrası ise intihar girişiminde bulundu. Üç gün yoğun bakımda kalan mağdur S.Ö, tedavisinin ardından taburcu edildi. Adli Görüşme Değerlendirme Raporunda da mağdur kız çocuğunun tutarlı ve istikrarlı yanıtlar, çelişkisiz beyanlar verdiği kaydedildi.

Sanık Hasan I. hakkında 15 Mart 2024 yılında “sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, çocuğa karşı cinsel taciz” suçlarından Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkeme ise 18 Nisan 2024 tarihinde görevsizlik kararı verdi. Bunun üzerine dava Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

İSTİSMARCI ENİŞTE ÇOCUĞU SUÇLADI

Yargılama sırasında sanık duruşmadaki ifadelerinde suçlamaları reddetti ve mağdur kız çocuğunu ''Birden fazla erkek arkadaşı olma gibi huyları vardı” diyerek suçladı. Ses kayıtlarının sorulması üzerine sanık Hasan I. ''Bana neden böyle sorular sordular. Sebebini bilmiyorum'' şeklinde yanıt verdi. Yargılama sonucunda sanık H.I. hakkında 12 yıl hapis cezası verildi.

İTİRAF 'HUKUKA AYKIRI DELİL' SAYILDI

Sanık avukatı ise kararı istinafa taşıdı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 17. Ceza Dairesi, kararı “hukuka aykırı yöntemle elde edilen delile dayanılarak hüküm kuruldu” diyerek bozdu ve dosyayı ilk derece mahkemesine geri gönderdi.

HAKİM KARARINDA DİRENDİ

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, yeniden yargılama sonucunda “suç tarihinde 15 yaşında olan çocuğun direncinin kırıldığı, karşı koymasının engellendiği, dolayısıyla eylemin ani olduğunun kabul edilemeyeceği, sarkıntılık düzeyini aştığı, tarafların akraba olmaları nedeniyle sanığın mağdurun yaşını bildiği anlaşılmakta” diyerek çocuğun cinsel istismarı suçundan 12 yıl hapis cezası verdi.