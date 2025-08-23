Samsun'da 55 yaşındaki Alzheimer hastası kayboldu

Samsun’un Alaçam ilçesinde 55 yaşındaki Alzheimer hastası Vedat Ceylan için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ceylan’ın, sabah 05.00’te Yenicami Mahallesi’ndeki evinden ayrıldığı, ailesinin haber alamayınca kayıp başvurusu yaptığı bildirildi.

İhbar üzerine Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. İncelemelerde Ceylan’ın telefon sinyalinin, Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki Kapaklı Mahallesi mevkisinde alındığı belirlendi.

Bu bilgi doğrultusunda bölgede ortak arama operasyonu başlatıldı. Çalışmalara jandarmadan 24, emniyetten 15, Alaçam Belediyesi Zabıta Amirliği’nden 10 ve AFAD’dan 9 personel katılıyor. Vatandaşlar da ekiplere destek veriyor.

Ekipler, PTS (Plaka Tanıma Sistemi) ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek Ceylan’ın izini sürüyor. Çalışmalar sürüyor.