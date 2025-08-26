İşte Türkiye bu hale geldi! Onlar çöpe döktü yaşlı kadın çürük domatesleri topladı

AKP iktidarının ekonomi politikaları sonucu Türkiye her geçen gün derin bir yoksulluk tablosuyla karşı karşıya kalıyor.

Asgari ücretli bile açlık sınırının altında ücret alırken, emekli ve dul aylığı gibi gelirlerle geçinenler adeta ölüm sınırında yaşıyor.

BU PARAYLA KİM GEÇİNSİN KİM EV TUTSUN?

Vefat eden eşinden en düşük emekli maaşı olan 16 bin lirayı alıyorsa bir kadın, en fazla 12 bin lira dul aylığı alıyor. Eğer kadının çocuğu varsa 8 bin 440 lira alıyor. Babası veya annesi vefat eden bir erkek çocuk, 18 yaşına kadar 16 bin liralık emekli maaşı üzerinden hesaplanan 4 bin 220 lirayı alıyor. Eğer kadın evlenmemiş ve çalışmıyorsa, onun da alacağı 4 bin 220 liraya düşüyor.

Asgari ücretlinin bile sefalet içinde yaşadığı bu ekonomik düzende, eşi vefat etmiş ya da babasının maaşına mahkûm kalmış kadınlar büyük bir yoksullukla mücadele ediyor.

Bu acı tablo İstanbul’da da ortaya çıktı.

Bir markette çalışanlar, kasalarca domatesi çöpe döktü. Yoksul bir kadın ise çöpe atılan kasalardan domates toplamaya başladı. Çöpün yanında domatesleri toplayan kadının görüntüsü, görenlerin yüreğini dağladı.