İşte Erdoğan'ın aklındaki CHP planı
Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan'ın yeni yasama döneminde CHP'siz muhalefet ile bir araya gelerek verdiği pozun ardından aklındaki CHP ve Özgür Özel planını Abdulkadir Selvi açıkladı.

TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefeti yanına alarak poz verirken, CHP'nin boykot protestosu dikkat çekmişti.

"SADECE BİR FOTOĞRAF KARESİ DEĞİLDİ"

Meclis açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm parti liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, bu kare için "Gerçek Türkiye’nin Karesi" ifadelerini kullanmıştı. Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın yeni dönemde uygulayacağı CHP planını yazdı. Selvi o kare için, "Sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi." ifadelerini kullandı.

Son Dakika | Erdoğan: Resepsiyondaki kare gerçek Türkiye fotoğrafıdırSon Dakika | Erdoğan: Resepsiyondaki kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Özel'in gelecek sene de aynı tavırda olacağını, Erdoğan'ı ve AKP'yi protesto edeceğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın diğer muhalefet partilerini de etrafında toplamaya çalışacağını söyledi.

  • Bu aslında yeni döneme ilişkin siyaset okumasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm partilerin liderlerini etrafında toplayıp sohbet etmesi ise sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi.

  • Yeni dönemde iki siyaset tarzının mücadelesine tanık olacak. Yeni dönemde Özgür Özel’in gerilim siyaseti ile Erdoğan’ın kucaklayıcı siyasetinin çarpışmasını izleyeceğiz. Özgür Özel, gelecek sene de aynı tavrı sürdüreceklerini açıkladı. Özgür Özel, her fırsatta gerecek. Erdoğan’ı ve AK Parti’yi protesto edecek.

Erdoğan'dan resepsiyon fotoğrafına ilk yorum: O kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır - Eskişehir Haberleri

AKLINDAKİ CHP PLANI

Selvi yeni dönemde Erdoğan'ın CHP yalnızlaştırmak için mücadele edeceğini, CHP'yi her fırsatta vuracağını, Özel'i sürekli bir şekilde hedef alacağını kaydetti. Erdoğan'ın CHP ile muhalefetin arasını açmaya özel göstereceğini kaydeden Selvi şöyle yazdı:

  • Erdoğan, yeni dönemde CHP’yi yalnızlaştırmak için mücadele edecek. CHP’yi vurdukça vuracak. Özgür Özel’i hedef aldıkça alacak. Özgür Özel’e “Kukla genel başkan” dedi. CHP ile diğer muhalefet partilerinin arasını açmaya özen gösterecek. CHP’yi muhalefette tek başına bırakmak için çalışacak. Bakalım Erdoğan’ın kucaklayıcı siyaseti mi yoksa Özgür Özel’in sertlik siyaseti mi galip gelecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

