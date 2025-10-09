İşte Erdoğan'ın aklındaki CHP planı

TBMM’nin 1 Ekim’deki açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’nda muhalefeti yanına alarak poz verirken, CHP'nin boykot protestosu dikkat çekmişti.

"SADECE BİR FOTOĞRAF KARESİ DEĞİLDİ"

Meclis açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm parti liderleriyle bir araya gelen Erdoğan, bu kare için "Gerçek Türkiye’nin Karesi" ifadelerini kullanmıştı. Abdulkadir Selvi bugünkü köşe yazısında Erdoğan'ın yeni dönemde uygulayacağı CHP planını yazdı. Selvi o kare için, "Sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi." ifadelerini kullandı.

Özel'in gelecek sene de aynı tavırda olacağını, Erdoğan'ı ve AKP'yi protesto edeceğini aktaran Selvi, Erdoğan'ın diğer muhalefet partilerini de etrafında toplamaya çalışacağını söyledi.

Bu aslında yeni döneme ilişkin siyaset okumasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Meclis’in açılış resepsiyonunda CHP dışındaki tüm partilerin liderlerini etrafında toplayıp sohbet etmesi ise sadece bir fotoğraf karesi değildi. Yeni dönem Erdoğan siyasetinin resmiydi.

Yeni dönemde iki siyaset tarzının mücadelesine tanık olacak. Yeni dönemde Özgür Özel’in gerilim siyaseti ile Erdoğan’ın kucaklayıcı siyasetinin çarpışmasını izleyeceğiz. Özgür Özel, gelecek sene de aynı tavrı sürdüreceklerini açıkladı. Özgür Özel, her fırsatta gerecek. Erdoğan’ı ve AK Parti’yi protesto edecek.

AKLINDAKİ CHP PLANI

Selvi yeni dönemde Erdoğan'ın CHP yalnızlaştırmak için mücadele edeceğini, CHP'yi her fırsatta vuracağını, Özel'i sürekli bir şekilde hedef alacağını kaydetti. Erdoğan'ın CHP ile muhalefetin arasını açmaya özel göstereceğini kaydeden Selvi şöyle yazdı: