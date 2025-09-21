İstanbul'un suyu azalıyor!

İstanbul'un suyu azalıyor!
Yayınlanma:
İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, İSKİ verilerine göre yüzde 32,33’e geriledi. Dün bu oran yüzde 32,69 olarak kaydedilmişti.

İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların yetersizliği nedeniyle düşmeye devam ediyor.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 30 Haziran'da yüzde 66.23 iken bugünkü verilere göre yüzde 32.33 oldu.

baraj.jpg

Sular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdiSular çekiliyor: Bir il daha kuraklık alarmını verdi

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 54.01 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 4.8 ile Kazandere Barajı oldu.

barajj.png

İSKİ'nin verilerine göre 21 Eylül itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 19.27

• Büyükçekmece Barajı yüzde 35.56

• Darlık Barajı yüzde 46.04

• Elmalı Barajı yüzde 54.01

• Istrancalar Barajı yüzde 19.85

• Kazandere Barajı yüzde 4.8

• Pabuçdere Barajı yüzde 21.29

• Sazlıdere Barajı yüzde 33.01

• Terkos Barajı yüzde 38.41

• Ömerli Barajı yüzde 25.01

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

