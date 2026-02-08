İstanbul'un kıyısında bir haftalık tehlike sona erdi: 100 metrelik gemi 7 gün sonra kurtarılabildi

Yayınlanma:
İstanbul Sarıyer'de kıyıya sadece 100 metre mesafede karaya oturan ve bir haftadır bölgede endişeli bekleyişe neden olan "Razouk" isimli kargo gemisi için yürütülen çalışmalarda sona gelindi. Komor Adaları bayraklı gemi, römorkörler, tarama gemileri ve iş makinelerinin devreye girdiği 7 günlük zorlu operasyonun ardından yüzdürüldü.

İstanbul Sarıyer Türkeli Demir Sahası’nda, 1 Şubat tarihinde karaya oturan ve bir haftadır kurtarılmayı bekleyen 100 metre boyundaki ‘Razouk’ isimli kargo gemisiyle ilgili kriz çözüldü. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, kıyıya çok yakın bir mesafede saplanıp kalan gemiyi 7 gün süren yoğun mesainin ardından kurtardı.

KIYIDAN SADECE 100 METRE AÇIKTA SAPLANDI

Romanya’daki Köstence Limanı’ndan ayrılarak İstanbul Boğazı açıklarına seyreden Komor Adaları bayraklı ‘Razouk’ isimli kargo gemisi, 1 Şubat’ta Sarıyer Kısırkaya açıklarında karaya oturdu. İhbarın yapılmasıyla birlikte Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekipleri bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, 100 metre uzunluğundaki geminin kıyıdan sadece 100 metre mesafede karaya oturduğu tespit edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne bağlı iki dalgıç, geminin alt kısmında hasar tespit çalışması gerçekleştirdi.

Sarıyer'de iki gündür bekliyor: Yardım istemiyorSarıyer'de iki gündür bekliyor: Yardım istemiyor

KAPTAN HALATLARLA TAHLİYE EDİLDİ

Kurtarma çalışmaları devam ederken gemi kaptanı rahatsızlandı. Ekipler, hasta kaptanı halatlar yardımıyla gemiden alarak kıyıya çıkardı ve tedavi edilmesini sağladı. Gemide kalan personelin ihtiyaçlarını ise kıyıda bekleyen ekipler karşıladı.

Çalışmaların 4’üncü gününde gemi personeli ilk kez motor çalıştırdı. Ancak geminin saplandığı yerden kurtarılması için daha kapsamlı bir operasyon gerekti. Tarama gemisi, acil müdahale ekskavatörleri ve çok sayıda römorkörün katılımıyla sürdürülen çalışmalar 7’nci gününde sonuç verdi ve gemi bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü.

KIYI EMNİYETİ DEV OPERASYONUN DETAYLARINI PAYLAŞTI

Gemi yüzdürüldükten sonra Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü resmi sosyal medya hesabından operasyona katılan araçların listesini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul Sarıyer Kısırkaya mevkiinde karaya oturan ‘RAZOUK’ isimli gemi, kurtarma uzmanlarımızın koordinasyonunda; KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-9, KURTARMA-22 römorkörlerimiz ile KEGM-3, KEGM-9, BAYRAK-1 botlarımız ve kara tahlisiye ekibimizin refakatinde bulunduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

