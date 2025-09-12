İstanbul'un içme suyu kaynağı alarm veriyor: Durugöl'de korkutan yeşil renk!

İstanbul'un içme suyu kaynağı alarm veriyor: Durugöl'de korkutan yeşil renk!
Yayınlanma:
İstanbul'un en kritik içme suyu kaynaklarından Durugöl'ün Balaban kıyıları, görenleri tedirgin eden parlak yeşil bir renge büründü.

Arnavutköy'de bulunan ve milyonlarca İstanbullunun su ihtiyacını karşılayan Durugöl'de yaşanan renk değişimi ve kıyılarda biriken köpükler, endişeli vatandaşların ihbarlarına neden oldu. Suyun neden bu renge döndüğü yetkililer tarafından henüz açıklanmazken, olayın en yakın tanıkları olan bölge sakinleri tartışmaya farklı bir boyut getirdi.

"YAKLAŞIK 10 GÜN SÜRER, SONRA ESKİ HALİNE DÖNER"

Bölgenin müdavimlerinden olan ve yıllardır gölde balık tutan Ahmet Çınar, bu durumun her sene yaz sonuna doğru yaşandığını belirtiyor. "Herkes korkuyor ama bu, gölün altındaki yosunların ve otların sıcaklarla birlikte kıyıya vurmasından oluyor. Yaklaşık 10 gün sürer, sonra eski haline döner" diyerek doğanın döngüsüne işaret etti.

istanbul-arnavutkoyde-durugolun-yesil-908827-270059.jpg

"BİZİM BIRAKTIĞIMIZ ATIKLAR SUYU YAVAŞ YAVAŞ ZEHİRLİYOR"

Ancak Çınar, asıl tehlikenin bu geçici yeşillik olmadığını, insanın bıraktığı kalıcı kirlilik olduğunu ifade ederek "Geçen gün burası leş gibiydi. İnsanlarımız yiyip içiyor, tüm çöpünü arkasında bırakıp gidiyor. Çöp konteyneri birkaç metre ileride ama kimse oraya kadar gitmiyor. Gölün renginin değişmesi biraz da bizden kaynaklanıyor. Bu doğal yeşillik belki zararsız ama bizim bıraktığımız atıklar suyu yavaş yavaş zehirliyor." dedi.

istanbul-arnavutkoyde-durugolun-yesil-908829-270059.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

