İstanbul'un içme suyu kaynağı yeşile döndü

İstanbul’un en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Terkos Gölü, Balaban kıyısında ortaya çıkan yeşil tabakalar ve kıyıda biriken köpüklerle gündeme geldi. Göldeki bu olağan dışı manzara, bölgedeki vatandaşların dikkatini çekerken, dron ile havadan görüntülendi. Görüntülerde su yüzeyinde yoğun yeşillik ve kıyıda biriken köpükler açıkça görülüyor.

Arnavutköy ilçesinde yaşayan bazı vatandaşlar, yaz aylarında bu tür değişimlerin sık yaşandığını ve durumun normal olduğunu savunurken, bazıları teknelerden kaynaklanabilecek atıklara dikkat çekti. Yetkililer, olayın kaynağı konusunda inceleme başlattıklarını belirtse de henüz kesin bir açıklama yapılmadı.

İstanbul’un önemli içme suyu rezervlerinden biri olması sebebiyle, Terkos Gölü’ndeki bu değişim hem çevre hem de halk sağlığı açısından yakından izleniyor.