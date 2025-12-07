İstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtı

Yayınlanma:
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde havaya ateş açtığı anları arkadaşı tarafından videoya çektiren silahlı maganda aranıyor.

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobiyle otobüs durağına gelen bir maganda, havaya silahla ateş açtı.

O anları arkadaşına cep telefon kamerasıyla kaydettiren şüpheli geldiği otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.

HAVAYA ATEŞ AÇIP ARKADAŞINA VİDEO ÇEKTİRDİ

Skandal olay saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu bölgede meydana geldi.

istanbul-kagithanede-otobus-duraginda-1052438-312269.jpg

Otomobiliyle perona gelen silahlı maganda, havaya 2 el ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Trafik magandasının eğlence uğruna trafiği tehlikeye attığı anlar kameradaTrafik magandasının eğlence uğruna trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

SİLAHLI MAGANDA GELDİĞİ GİBİ GİTTİ!

Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.

Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

Kaynak:DHA

Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
Dünyada tek! Zenginlerin yeni prestij balonu: Kişiye özel araba
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' için yüreklere su serpen açıklama: Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
İstanbul'u alarma geçiren açıklama geldi: Valilik, uzmanlar ve İBB de uyardı
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
Mustafa Çulcu: Penaltı hakem görüyor ama veremedi
İstanbul'da deprem beklenen fayın son durumunu açıkladı: Şener Üşümezsoy stres birikimini anlattı
Hazırlıklı olun! 8 il için özel uyarı yapıldı: Kuvvetli yağacak kar bırakacak
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Hepsinin hasadı aynı anda başladı: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Emekli 'madem alamıyorum satan olayım' dedi: Yine olmadı!
Bu haberi okumadan plan yapmayın: Hafta sonu sıcaklık 5 derece düşecek fırtına yolda
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Sadettin Saran istedi: Taraftar 143 milyon lira verdi
Türkiye
İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişme
İstanbul Erkek Lisesi'nde taciz listesi skandalında yeni gelişme
Mahallelinin mücadelesi sonuç verdi! Caferağa'da tepki çeken ihale iptal edildi
Mahallelinin mücadelesi sonuç verdi! Caferağa'da tepki çeken ihale iptal edildi