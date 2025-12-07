İstanbul'un göbeğinde skandal anlar! Silahlı maganda dehşet saçtı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde otomobiyle otobüs durağına gelen bir maganda, havaya silahla ateş açtı.
O anları arkadaşına cep telefon kamerasıyla kaydettiren şüpheli geldiği otomobiline binerek olay yerinden ayrıldı.
HAVAYA ATEŞ AÇIP ARKADAŞINA VİDEO ÇEKTİRDİ
Skandal olay saat 15.30 sıralarında Emniyet Evler Mahallesi'ndeki İETT otobüslerinin bulunduğu bölgede meydana geldi.
Otomobiliyle perona gelen silahlı maganda, havaya 2 el ateş açtı. Yanındaki arkadaşı ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Trafik magandasının eğlence uğruna trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
SİLAHLI MAGANDA GELDİĞİ GİBİ GİTTİ!
Ateş eden şüpheli ve arkadaşı olayın ardından araca binerek uzaklaştı.
Peronda bulunan bir otobüs şoförü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip "Adamlar gündüz vakti silah sıktı, gidiyor" diyerek duruma tepki gösterdi.
Kaynak:DHA