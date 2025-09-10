İstanbul’un göbeğinde korkunç olay! Faslı genç kadın rezidansta ölü bulundu

Yayınlanma:
İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh (20), erkek arkadaşının rezidanstaki dairesinde ölü olarak bulundu. Olayın ardından daireden çıkan A.A., güvenlik görevlisine kız arkadaşının hastalandığını söyleyerek kaçtı. Polis ekipleri tarafından Bursa’da yakalanan A.A. tutuklanırken evde kokain ele geçirildi.

İstanbul’un Beyoğlu ilçesine bağlı Hacıahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Fas uyruklu Jawhara Aboucheikh, akşam saatlerinde erkek arkadaşı A.A.‘nın yaşadığı rezidansta bulunan dairesine gitti. İddiaya göre, ikili dairede bir süre vakit geçirdikten sonra Aboucheikh rahatsızlandı. Bunun üzerine A.A. aşağı inerek binanın güvenlik görevlisine kız arkadaşının rahatsızlandığını ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmasını söyledi ve binadan uzaklaştı.

istanbul-beyoglunda-20-yasindaki-fasl-906211-269235.jpg

KADININ HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Bunun üzerine, daireye intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemelerde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Dairede yapılan incelemelerde dairede kokain ele geçirildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, güvenlik görevlisinin de ifadesine başvurdu. Polis ekipleri, kadının evde bir kişiyle birlikte kaldığını, şüphelinin ise güvenlik görevlilerine odasında bulunan kadının rahatsızlandığını söylediğini, sonra ise olay yerinden uzaklaştırdığını belirledi.

istanbul-beyoglunda-20-yasindaki-fasl-906212-269235.jpg

BİR GÜN SONRA BURSA’DA YAKALANDI!

Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda A.A.’nın Bursa’ya gittiği tespit edildi. Şüphelinin Yıldırım ilçesinde saklandığı evi tespit eden ekipler, adrese baskın yaptı. Gözaltına alınan A.A., emniyete götürüldü. A.A., emniyette verdiği ifadesinde uyuşturucu madde kullandıklarını daha sonra kız arkadaşının rahatsızlandığını ve paniğe kapılıp daireden kaçtığını ifade etti. Hakkında işlem başlatılan A.A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından “Kasten öldürme” suçundan tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

istanbul-beyoglunda-20-yasindaki-fasl-906218-269235.jpg

Kaynak:DHA

