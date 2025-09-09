Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Mahkemedeki ifadesi şok etti
Yayınlanma:
Aydın'ın İncirliova ilçesinde, eniştesi Şenol Göktaş'ı (63) tornavidayla öldüren Ozan Kaya (32), ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaya ifadesinde cinayetin sebebinin annesinin evi teyzesine devretmesi olmadığını, 17 yıldır sakladığı bir "namus davası" olduğunu öne sürdü. Kaya, ifadesinde "Namus davam vardı, o yüzden öldürdüm. Şenol'un annemle ilişkisi vardı" dedi.

Olay, 13 Haziran sabahı saat 06.00 sularında kırsal Sınırteke Mahallesi'ndeki bir mısır tarlasında meydana geldi. Başlangıçta, olayın Ozan Kaya'nın annesi Fadime Ş.'nin, eşinin vefatından sonra kendisine bakan ablası Ayşe Göktaş'a evini devretmesi üzerine çıkan bir tartışma sonucu yaşandığı iddia edilmişti. Bu iddiaya göre, mısır tarlasında enişte Şenol Göktaş ile tartışan Kaya, kavgaya dönüşen olayda eniştesini tornavida ile ağır yaraladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Ozan Kaya, daha sonra jandarmaya teslim olarak tutuklandı.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşmasında Ozan Kaya, cinayetin arkasındaki asıl nedenin farklı olduğunu iddia etti. Kaya, "Bu hayat, çok zoruma gitti. Hafızam kuvvetli olduğundan hep deli damgası yedim... Öldürmekte haklıyım. Namus davam vardı" dedi. Sanık, annesi ile eniştesi Şenol Göktaş'ın ilişkisine 17 yıl önce, henüz küçük bir çocukken tanık olduğunu ve bu sırrı yıllarca sakladığını söyledi. Kaya, "Bir dönem uyuşturucu kullandığım için onların gözünde otçuyum, deliyim. Evet, uyuşturucu kullandım ama sonra tövbe ettim. Kafam sağlamdır" diye ekledi.

"KARDEŞİMİN BABASI OLDUĞUNU İMA ETTİ"

Cinayetten bir hafta önce Göktaş'ın evine öldürme amacıyla gittiğini belirten Kaya, eniştesinin kendisine kardeşini ima ederek "Büyüdü mü?" diye sorduğunu ve bu sözle kardeşinin babasının kendisi olduğunu ima ettiğini ileri sürdü. Bu imanın kendisini çileden çıkardığını belirten Kaya, "Ona 'Ya sen beni öldürürsün ya ben seni' dedim" şeklinde konuştu. Olaydan bir gün önce iş yerinde tornavidayı bilediğini ve gece saat 03.30'da tarlaya giderek eniştesini beklediğini anlatan Kaya, Göktaş geldiğinde yüzleştiğini ve "'Senin yaptığını biliyordum' dedim. 4-5 defa karnına, midesine tornavidayı salladım" ifadelerini kullandı.

Cinayetin maddi sebeplerle işlenmediğini vurgulayan Kaya, "Evi biz yaptırdık. Zamanında evi yaptırırken Şenol'dan borç almışlar. O da evi teyzemin üstüne yaptırmış. Ben miras davasında değilim. Mülk Allah'ındır. O borç aldığımız parayı, öldürdüğümde cebine sıkıştıracaktım. Ancak ölüye saygımdan yapmadım. Annemle ilişkisi yüzünden yaptım" dedi.

ANNE VE TEYZE İDDİALARI REDDETTİ

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın annesi Fadime Ş. ise iddiaları reddetti. Eniştesinin kendisine "baba gibi" olduğunu söyleyen Fadime Ş., "Eşim öldü, çaresiz kaldım. Onlar bana destek oldu. Yıllarca bana baktıkları için bana ait olan evin ablamın üstüne yapılmasını istedim" diye konuştu. Öldürülen Şenol Göktaş'ın eşi Ayşe Göktaş da kardeşiyle bir sorunları olmadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tarafları dinledikten sonra sanık Ozan Kaya'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına ve tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Emekli promosyonları güncellendi: 30 bin TL veriliyor!
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Türkiye
Bakan Yerlikaya'dan İzmir saldırısına ilişkin açıklama
Bakan Yerlikaya'dan İzmir saldırısına ilişkin açıklama
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Serinleten günler çabuk bitti: Meteoroloji tarih verip uyardı, sokağa çıkan yanacak!
Osmaniye'de orman yangını!
Osmaniye'de orman yangını!