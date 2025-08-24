İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!
İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, yağışların yetersizliği nedeniyle ciddi şekilde geriledi. İSKİ’nin verilerine göre, 30 Haziran’da yüzde 66.23 olan baraj doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde 43.24’e düştü.

İstanbul’da son aylarda yağışların yetersiz seyretmesiyle birlikte barajlardaki su seviyeleri hızla azalmaya devam ediyor. Megakentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan barajlarda yaşanan bu düşüş, yetkililer ve vatandaşlar için endişe yaratıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 30 Haziran’da barajların ortalama doluluk oranı yüzde 66.23 iken, 24 Ağustos itibariyle bu oran yüzde 43.24’e geriledi.

Barajlardaki en yüksek doluluk oranı yüzde 61.98 ile Elmalı Barajı’nda ölçülürken, en düşük seviye yüzde 25.81 ile Kazandere Barajı’nda kaydedildi.

İSKİ'nin verilerine göre 24 Ağustos itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

Alibey Barajı yüzde 26.93

Büyükçekmece Barajı yüzde 43.93

Darlık Barajı yüzde 55.4

Elmalı Barajı yüzde 61.98

Istrancalar Barajı yüzde 31.69

Kazandere Barajı yüzde 25.81

Pabuçdere Barajı yüzde 34.94

Sazlıdere Barajı yüzde 39.32

Terkos Barajı yüzde 48.09

Ömerli Barajı yüzde 39.84

