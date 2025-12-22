İstanbul'un 3 ilçesine saatlerce su verilmeyecek!

İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi’ndeki kapasite artırımı ve isale hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinin birçok mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti 23 Aralık Salı günü başlayıp 19 saat sürecek.