İstanbul'un 3 ilçesine saatlerce su verilmeyecek!

İstanbul'un 3 ilçesine saatlerce su verilmeyecek!
Yayınlanma:
İSKİ, Kıraç Terfi Merkezi’ndeki kapasite artırımı ve isale hattı iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenyurt, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçelerinin birçok mahallesinde planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. Kesinti 23 Aralık Salı günü başlayıp 19 saat sürecek.

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını daha sağlıklı karşılamak adına yürütülecek çalışmalar kapsamında su kesintisi, 23 Aralık saat 09.00'da başlayacak, 24 Aralık saat 04.00'te sona erecek.

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER

Çalışmalar süresince aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelere su verilemeyecek:

Esenyurt İlçesi: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.

Beylikdüzü İlçesi: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.

Büyükçekmece İlçesi: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000, Çakmaklı, Cumhuriyet (üst kotları) ve Atatürk (üst kotları) Mahalleleri.

Okul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurduOkul dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı! 12 yaşındaki çocuk müdürü gözünü kırpmadan vurdu

İSKİ'DEN ÖNLEM ÇAĞRISI

İSKİ yetkilileri, revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarının bölgedeki su altyapısını güçlendireceğini vurgulayarak, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Ali Koç'tan Sadettin Saran açıklaması: Flaş Aziz Yıldırım detayı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Sadettin Saran haberi sonrası tehdit edildiğini açıkladı
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Dört mevsim ziyaretçi ağırlıyor: 900 bin kişi akın etti
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Termometreler -14’ü gördü: Dereler buz tuttu
Türkiye
Şam'ın yeni Büyükelçisi Nuh yılmaz bakın kim çıktı! 15 Temmuz ve Hande Fırat detayı
Şam'ın yeni Büyükelçisi Nuh yılmaz bakın kim çıktı! 15 Temmuz ve Hande Fırat detayı
Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!
Arkadaşına banka kartını verdi dünyası karardı!
CHP İBB iddianamesi gerçeklerini açıklamak için meydanlarda olacak: Omuz omuza duracağız
CHP İBB iddianamesi gerçeklerini açıklamak için meydanlarda olacak: Omuz omuza duracağız