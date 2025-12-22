İstanbul'un 3 ilçesine saatlerce su verilmeyecek!
İSKİ’den yapılan açıklamaya göre, bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını daha sağlıklı karşılamak adına yürütülecek çalışmalar kapsamında su kesintisi, 23 Aralık saat 09.00'da başlayacak, 24 Aralık saat 04.00'te sona erecek.
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGELER
Çalışmalar süresince aşağıda belirtilen ilçe ve mahallelere su verilemeyecek:
Esenyurt İlçesi: Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet Mahalleleri.
Beylikdüzü İlçesi: Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci Mahalleleri.
Büyükçekmece İlçesi: Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000, Çakmaklı, Cumhuriyet (üst kotları) ve Atatürk (üst kotları) Mahalleleri.
İSKİ'DEN ÖNLEM ÇAĞRISI
İSKİ yetkilileri, revizyon ve kapasite artırımı çalışmalarının bölgedeki su altyapısını güçlendireceğini vurgulayarak, vatandaşların kesinti süresince mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları gerektiğini hatırlattı.
Kaynak:ANKA Haber Ajansı