Adalet bekleyen aileler yakınlarını anıyor... 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız'

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Türkiye’nin 11 ilini etkileyen büyük felakette yaşanan tarifsiz acıların eşliğinde aileler kaybettikleri yakınlarını anıyor.

Saatler 4.17'yi gösterdiğinde depremden etkilenen illerde hayat durdu. Türkiye deprem kayıplarını sessiz şekilde andı.

Depremden en çok etkilenen Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş illerinde Halk TV muhabirleri son durumu aktardı.

HATAY'DA AİLELER ADALET BEKLİYOR

Canlı yayında Hatay'daki son durumu aktaran Halk TV muhabiri Gamze Altunay, ailelerin acılı anmasını şu ifadelerle anlattı:

"Deprem mağdurlarının her yıl söyledikleri bir şey var; bugün de onu çok kez duyduk: “Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok.” Çünkü üç yıldır bir yandan aileler adalet de arıyorlar. Bu adaletin yerini bulmadığı birçok dava gördük; birçok dava başlamadı bile. Enkaz altında yakınlarını kaybedenler için, bunun için mücadeleleri de sürüyor. "Yasımızı tutamadık" diyorlar. Aynı zamanda Hatay'da bir yaşam mücadelesi de var. Hayatlarına da devam etmeye çalışıyorlar. Bugün bu geçen 3 yılı yine depremin yaşandığı o saatte anıyor Hataylılar."

KAHRAMANMARAŞ DEPREM ANITI'NA YÜRÜDÜ

Halk TV Deprem Özel yayınında Kahramanmaraş'taki son durumu aktaran Sahra Atilla, kentte 13 bin kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak anma törenini şu ifadelerle aktardı.

Deprem aileleri, deprem anıtına doğru yürüyor. Kaybedilenlerin fotoğrafını görüyorsunuz; kimi çocuk, kimi anne, kimi eş. Yaşları değişse de daha çok çocukları görüyoruz burada. "Eksildik ama vazgeçmedik", "Katiller hesap verecek" ve "Adalet için buradayız" yazılı dövizleri de görüyorsunuz. İşte buradan başladı yürüyüş. "Sadece binalar değil, hayatımız da yıkıldı" diyor deprem aileleri. "Unutmadık, affetmedik!” Kahramanmaraş’ta 13 bin kişi hayatını kaybetti. Mezarlığa sabah gittik orada yan yana yatan aileler, çocuklar vardı. Sabah saatlerinden itibaren her enkaz başında her yeni yapılan sitenin önünde bir anma vardı. Kahramanmaraş’ta şu anda durum bu karanfiller bırakılmış durumda aileler sevdiklerini 04.17’de tekrar anıyor.

ADIYAMAN'DA SAAT 4.17'DE HAYAT DURDU...

Depremden yine en çok etkilenen illerimizden olan Adıyaman'daki anmadan son gelişmeleri aktaran Halk TV muhabiri Sibel Mazrek ise duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Adıyamanlılar, 4.17'de duran saat kulesinin önünde toplandı. Dualar okunuyor. Yaklaşık 8 bin 300 kişi sadece Adıyaman'da hayatını kaybetmişti. Çok büyük bir facia yaşanmıştı o gün burada. 6 Şubat depremlerinin simge şehirlerinden biri olmuştu. Bu saat üç yıldır 4.17'yi gösteriyor ve Adıyaman, depremin acısının simgesi haline geldi. Burada, 4.17'nin önünde, üçüncü yıl dönümünde aileler yakınlarının fotoğraflarını bıraktı. Burada aileler yok oldu, 8 bin 300 kişi hayatını kaybetti. Acı hâlâ çok taze, hiç dinmedi."

'SÖZÜN BİTTİĞİ YER HER YIL AYNI ACIYI TEKRAR YAŞIYORUZ'

Halk TV kamerasına konuşan bir kayıp yakını, söyleyecek bir şey olmadığını, her yıl aynı acıyı tekrar yaşadıklarını belirtti: