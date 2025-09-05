İstanbul'u kara bulutlar sardı peki yağmur yağacak mı? MGM raporu paylaştı

Yayınlanma:
Sabahın erken saatlerinde İstanbul'u kara bulutlar sardı. Bulutları gören İstanbullular yağmur yağacak mı sorusunu sordu. MGM ise yayımladığı raporla akıllardaki bu soruya yanıt verdi.

Yaz aylarının gelmesi ile yağmura hasret kalan İstanbullular heyecanla her gün hava tahmin raporunu inceliyor. Uzun zamandan bu yana yağmur düşmeyen İstanbul'u bu sabah kara bulutlar sardı. İşe gitmek için evden çıkanlar kara bulutları görünce yağmur yağacak mı? sorusunu sordu.

MGM RAPORUNU AÇIKLADI

MGM günlük raporunu yayımladı. Yayımlanan raporda görülenin aksine İstanbul'a yağmur yağmayacağı gözüktü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin'in ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

mgmbugun.png

Hava sıcaklıklarının yurdun iç ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bununla beraber rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

