İstanbullunun trafik çilesi bitmiyor!

İstanbul’da haftanın son iş gününde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu etkili oldu. Yaz tatilinin sona ermesinin ardından hafta başında başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılı dolayısıyla kent genelinde özellikle sabah saatlerinde trafik yükü arttı.

Avrupa Yakası’nda D-100 kara yolunun Ankara yönünde Avcılar, Beylikdüzü, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğun seyrederken, Haramidere’de araç arızası nedeniyle bir şeridin kapatılması bölgedeki akışı daha da yavaşlattı. Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Bağcılar ilçelerindeki ana ve ara yollarda da benzer manzaralar yaşandı. TEM Otoyolu’nun Ankara yönünde Gaziosmanpaşa, Edirne yönünde ise Esenyurt bölgelerinde trafik sıkışıklığı gözlendi.

İki kıtayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri’nde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişlerde yoğunluk oluşurken, Avrasya Tüneli’nde trafik akıcı ilerledi.

Anadolu Yakası’nda ise TEM Otoyolu’nun Ataşehir-Kadıköy arasındaki her iki yönde trafik yavaşladı. Şile Otoyolu’nun Altunizade-Ümraniye arasında sürücüler güçlükle ilerlerken, Üsküdar Yalıboyu Caddesi’nden başlayan sahil trafiği Paşabahçe’ye kadar uzadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası verilerine göre kentte trafik yoğunluğu Anadolu Yakası’nda yüzde 63, Avrupa Yakası’nda ise yüzde 53 olarak ölçüldü.