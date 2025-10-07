İstanbullular dikkat! AKOM saat vererek uyardı: Her yerde şimşekler çakacak!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu gece itibarıyla kentte yağışlı havanın etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların 6-8 derece birden düşeceği, yağışların ise sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece itibarıyla bölgeye Balkanlar üzerinden soğuk ve yağışlı hava gelecek.

SICAKLIKLAR BİRDEN DÜŞECEK!

Bugün 23 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının, soğuk hava dalgasıyla birlikte 6-8 derece birden düşmesi bekleniyor.

Yağışların erken saatlerden itibaren (03.00) Silivri, Çatalca ve Arnavutköy gibi batı ilçelerinde başlaması, sabah saatlerinden (06.00) itibaren Avrupa Yakası genelinde kuvvetlenmesi öngörülüyor. Akşam saatlerine (17.00) kadar il genelinde yer yer kuvvetli sağanak (20-50 kg/m²) şeklinde etkili olmaya devam edecek.

Güneyin ılık ve nemli havası ile Balkanlar’dan gelen soğuk havanın buluştuğu alçak basınç sisteminin, üç gün boyunca etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bu süreçte bölgede kuvvetli lodosun yanı sıra aralıklarla yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına inerek 14-18 derece aralığında seyredeceği belirtildi.

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

AKOM, özellikle alçak kesimlerde su baskını, yollarda göllenme ve benzeri olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

