İstanbul'dan kalkan uçakta korku dolu anlar: Acil iniş yaptı

Yayınlanma:
İstanbul'dan kalkan ve Londra'ya giden British Airways uçağı, kabinde duman tespit edilmesi üzerine Romanya'ya yönlendirildi. Uçak, Romanya'nın başkenti Bükreş’e acil iniş yaptı. Dumandan etkilenen 4 yolcuya sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi.

İstanbul–Londra seferini yapan bir British Airways uçağı, kabinde duman tespit edilmesi üzerine Romanya’nın başkenti Bükreş’e acil iniş yaptı. Olayda dört yolcu duman soluması nedeniyle kısa süreli sağlık sorunu yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ UÇAĞA GİREREK YOLCULARA MÜDAHALE ETTİ

142 yolcuyu taşıyan Airbus A320 tipi BA603 sefer sayılı uçak, yerel saatle 17.50’de acil iniş talebinde bulundu ve 18.14’te Henri Coandă Uluslararası Havalimanı’na indi. Sağlık ekipleri, inişin hemen ardından uçağa girerek etkilenen yolculara müdahale etti.

british-airways-2-001.jpg

DUMAN ŞÜPHESİ DOĞRULANDI

Romanya Sağlık Bakanlığı, uçağın inişinden sonra “duman tespit edildiğini” doğruladı ve tüm yolcuların tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, “Dört kişinin duman zehirlenmesi şüphesiyle sağlık kontrolünden geçirildiğini, ancak hastaneye kaldırılmalarının gerekmediğini” bildirdi.

British Airways yaptığı açıklamada, “Yolcularımızın ve mürettebatımızın güvenliği her zaman birinci önceliğimizdir. Mürettebatımız, teknik bir arızadan şüphelenilmesi üzerine uçağı tedbir amaçlı olarak yönlendirme kararı almıştır” ifadelerine yer verdi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

