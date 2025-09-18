Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!

Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!
Yayınlanma:
ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık helikopteri, "hidrolik sorun" nedeniyle acil iniş yapmak zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donalt Trump ve eşi Melania Trump, "Marine One" helikopterinde havada oldukları sırada helikopterde sorun meydana geldi.

Beyaz Saray, "küçük bir hidrolik arıza" tespit edilmesinin ardından helikopterin "aşırı tedbir" amacıyla yerel bir havaalanında durduğunu ve ardından ikilinin yolculuklarına devam etmek üzere bir destek helikopterine bindiğini açıkladı.

Trump, Başbakan'ın Chequers'daki kır evinden Londra'daki Stansted havaalanına doğru, ABD'ye geri dönmek üzere "Air Force One" uçağına binecekti.

yeni-proje-13.jpg

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Küçük bir hidrolik arızası nedeniyle ve aşırı tedbir amacıyla pilotlar Stansted havaalanına ulaşmadan önce yerel bir havaalanına indi" dedi.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Saatler sonra elektrik kesintileri yaşanacak: İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek
AKP hiç bu kadar düşmemişti! CHP'li belediyeleri alıyor seçmeni kaybediyor: İşte anket sonuçları!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
DEM Parti komisyondan çekildi mi? Açıklama geldi!
Dünyanın en gizli yeri
Dünyanın en gizli yeri
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Trump'ın tarifeleri bilgisayar pazarını yavaşlattı
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
Emekliye ilaç gibi gelecek ödemenin şartları açıklandı!
İBB iç karartan senaryoyu açıkladı: 3 günde değişecek
Kar beklerken Meteoroloji'den 4 il için saatli uyarı! : Gök yarılacak 2 gün sürecek
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Dev banka asgari ücrete zam yaptı
Tapu sahipleri dikkat! Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Tapu sahipleri dikkat!
Kentsel dönüşüm imzasında bu 7 madde mutlaka olmalı
Dünya
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti
ABD, BM'nin ateşkes kararını veto etti