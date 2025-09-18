Trump'ın helikopteri acil iniş yaptı!

ABD Başkanı Donalt Trump ve eşi Melania Trump, "Marine One" helikopterinde havada oldukları sırada helikopterde sorun meydana geldi.

Beyaz Saray, "küçük bir hidrolik arıza" tespit edilmesinin ardından helikopterin "aşırı tedbir" amacıyla yerel bir havaalanında durduğunu ve ardından ikilinin yolculuklarına devam etmek üzere bir destek helikopterine bindiğini açıkladı.

Trump, Başbakan'ın Chequers'daki kır evinden Londra'daki Stansted havaalanına doğru, ABD'ye geri dönmek üzere "Air Force One" uçağına binecekti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt yaptığı açıklamada, "Küçük bir hidrolik arızası nedeniyle ve aşırı tedbir amacıyla pilotlar Stansted havaalanına ulaşmadan önce yerel bir havaalanına indi" dedi.