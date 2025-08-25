İstanbul'daki uluslararası yüzme yarışmasında büyük skandal! Rus yüzücü Boğaz'da kayboldu

Yayınlanma:
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov kayboldu. Yaklaşık 2 bin 800 sporcunun katıldığı yarışta yalnızca o finişe ulaşamadı. Kaybolduğu saatler sonra fark edildi. Sahil Güvenlik arama başlattı. Ailesi, “Orada tek bir kurtarma botu bile yoktu” diyerek organizasyonu eleştirdi. Görgü tanıkları ise sporcuya kramp girdiğini iddia etti.

İstanbul Boğazı’nda dün Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi sorumluluğunda gerçekleştirilen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda yaklaşık 2 bin 800 sporcu Kanlıca Vapur İskelesi’nden start alıp Kuruçeşme Cemil Topuzlu Parkı’na yüzdü.

istanbul-istanbul-bogazinda-yuzme-yar-880487-261550.jpg

Yarış sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi. Ancak 29 yaşındaki Rus yüzücü ve antrenör Nikolai Svechnikov karaya çıkmayınca alarm verildi.

aa-20250824-38909629-38909617-37-bogazici-kitalararasi-yuzme-yarisi-min.jpg

Svechnikov'un kaybolduğu 12 saat sonra fark edildi.

istanbul-istanbul-bogazinda-yuzme-yar-880598-261550.jpg

Polis ekiplerine yapılan ihbar üzerine İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik harekete geçti. Arama çalışmalarının boğazda devam ettiği bildirildi.

istanbul-istanbul-bogazinda-yuzme-yar-880493-261550.jpg

Svechnikov’un 23 Ağustos’ta İstanbul’a geldiği AKKA Suites isimli otele yerleştiği ve yarışa yeşil şapka giyerek katıldığı öğrenildi. Yaklaşık 3 bin sporcunun katıldığı organizasyonda yalnızca onun finişe ulaşmadığı belirtildi.

cffd12d5db5d93080760175f0e9faaf4.jpg
Rus yüzücünün kaybolmadan önceki son sosyal medya paylaşımlarından, Rus basını fotoğrafı paylaştı.

Rus basınından Pravda'nın haberine göre; görgü tanıklarının “sırtüstü yüzen birini gördüklerini, kramp geçirip akıntıya kapılmış olabileceğini” söylediğini aktardı. Katılımcılar ise yeterli sayıda kurtarma botu bulunmadığını belirterek organizasyonu eleştirdi.

AİLE: TEK BİR KURTARMA BOTU YOKTU

Organizasyon komitesi, Sahil Güvenlik ile çalışmaların sürdüğünü açıkladı. Ancak Svechnikov’un ailesi REN TV’ye yaptığı açıklamada “Orada tek bir kurtarma botu bile yoktu” diyerek iddiaları reddetti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

