İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Bugün bu yollar kapalı
İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları nedeni ile yapılacak provalar gerekçe gösterilerek bazı yollar trafiğe kapatıldı. Kapatılan yollar valilik tarafından açıklandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeni ile bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı.

KAPANACAK YOLLAR

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

GİRİŞLERİ

- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

