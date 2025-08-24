İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat! Bugün bu yollar kapalı
30 Ağustos Zafer Bayramı provaları nedeni ile bugün İstanbul'da kapalı olacak yollar açıklandı.
KAPANACAK YOLLAR
- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)
GİRİŞLERİ
- 10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
- Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
- Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
- Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım
ALTERNATİF YOLLAR
- Turgut Özal Millet Caddesi
- Fevzipaşa Caddesi
- Atatürk Bulvarı
- D 100 Karayolu
- O-3 Hal Yolu
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)