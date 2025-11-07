İstanbul'da yavru aslan operasyonu! Bakanlık el koydu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ile Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un Tuzla ilçesinde bulunan bir veteriner kliniğine ortak bir denetim düzenledi.

35 GÜNLÜK YAVRU ASLAN KORUMA ALTINA ALINDI

Yapılan denetim sırasında, klinikte yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen yaklaşık 35 günlük bir erkek Afrika aslanı yavrusu bulundu. Ekipler, yavru aslana el koyarak koruma altına aldı.

İKİ KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Yavru aslan, ekiplerimiz tarafından koruma altına alınırken, konuyla ilgili iki kişiye idari para cezası uygulanmıştır" denilerek, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen kişiler hakkında yasal işlem başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.