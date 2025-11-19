İstanbul'da yarına dikkat! 21 ilçe yüzlerce mahallede elektrik kesintisi olacak

İstanbul'da 20 Kasım Perşembe günü bir çok ilde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetilmekte olan elektrik kesintileri için duyuru yapıldı. Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ tarafından yapılıyor.

Anadolu Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri için güncel duyurulara vatandaşlar, AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

20 KADIM DA BÜYÜK PLANLI KESİNTİ

Avrupa yakasında uygulanacak planlı elektrik kesintileri ise BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Vatandaşlar, "www.bedas.com.tr" adresinde bulunan “Planlı Kesintiler” sekmesinden, cep telefonlarına indirilen mobil uygulama üzerinden ya da 186 BEDAŞ mobil hattını arayarak planlanan elektrik kesintilerine ait güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Yarın da (20 Kasım) İstanbul'un bir çok ilçesinde ve mahallesinde planlı kesintiler meydana gelecek. İşte o ilçe ve mahalleler: