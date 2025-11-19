İstanbul'da yarına dikkat! 21 ilçe yüzlerce mahallede elektrik kesintisi olacak

İstanbul'da 20 Kasım'da büyük planlı elektrik kesintileri yaşanacak. BEDAŞ 20 Kasım Perşembe günü elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçeleri açıkladı. İşte 'elektrik kesintisi' yaşayan ilçeler...

İstanbul'da 20 Kasım Perşembe günü bir çok ilde planlı elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul'da AYEDAŞ ve BEDAŞ tarafından yönetilmekte olan elektrik kesintileri için duyuru yapıldı. Anadolu Yakası’ndaki planlı kesinti ve arıza çalışmaları AYEDAŞ tarafından yürütülürken, Avrupa Yakası’ndaki elektrik tedarik ve arıza işlemlerinden BEDAŞ tarafından yapılıyor.

Anadolu Yakası’nda yaşanacak planlı elektrik kesintileri için güncel duyurulara vatandaşlar, AYEDAŞ’ın resmi internet sitesi üzerinden ulaşabiliyor.

20 KADIM DA BÜYÜK PLANLI KESİNTİ

Avrupa yakasında uygulanacak planlı elektrik kesintileri ise BEDAŞ’ın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Vatandaşlar, "www.bedas.com.tr" adresinde bulunan “Planlı Kesintiler” sekmesinden, cep telefonlarına indirilen mobil uygulama üzerinden ya da 186 BEDAŞ mobil hattını arayarak planlanan elektrik kesintilerine ait güncel bilgilere ulaşabiliyor.

Yarın da (20 Kasım) İstanbul'un bir çok ilçesinde ve mahallesinde planlı kesintiler meydana gelecek. İşte o ilçe ve mahalleler:

10-bedas-001.webp

9-bedas-001.webp

8-bedas-001.webp

7-bedas-001.webp

6bedas-001.webp

5-bedas-001.webp

4-bedas-002.webp

3-bedas-002.webp

2-bedas-002.webp

1-bedas-002.webp

20-bedas-001.webp

19-bedas-001.webp

18-bedas-001.webp

17-bedas-001.webp

16-bedas-001.webp

15-bedas-001.webp

14-bedas-001.webp

13-bderas-001.webp

12-bedas-001.webp

11-bedas-001.webp

30-bedas.webp

29-bedas.webp

28-bedas.webp

27-bedas.webp

26-bedas.webp

25-bedas.webp

24-bedas.webp

23-bedas.webp

22-bedas.webp

21-bedas.webp

40-bedas.webp

39-bedas.webp

38-bedas.webp

37-bbedas.webp

36-bedas.webp

35-bedas.webp

34-bedas.webp

33-bedas.webp

32-bedas.webp

31-bedas.webp

50-bedas.webp

49-bedas.webp

48-bedas.webp

47-bedas.webp

46-bedas.webp

45-bedas.webp

44-bedas.webp

43-bedas.webp

42-bedas.webp

41-bedas.webp

60-qnqt.webp

59-t7md.webp

58-wsz7.webp

57-79so.webp

56-bemm.webp

55-7vym.webp

54-bedas.webp

53-bedas.webp

52-bedas.webp

51-bedas.webp

70-cddf.webp

69-kib9.webp

68-l0md.webp

67-bhqr.webp

66-x5wm.webp

65-jkm2.webp

64-xovw.webp

63-pyz5.webp

62-7ujy.webp

61-t5oj.webp

80-xv4k.webp

79-7rip.webp

78-hx87.webp

77-srkv.webp

76-autt.webp

75-xn9t.webp

74-nuvs.webp

73-whmw.webp

72-4n9i.webp

71-6ccl.webp

86-24ti.webp

85-hc6d.webp

84-zppd.webp

83-ucoc.webp

82-k6gj.webp

81-cdvj.webp

80-xv4k-001.webp

101-lvj9.webp

100-qjf8.webp

99-kce1.webp

98-uhno.webp

97-yi9w.webp

96-idfd.webp

95-kdg8.webp

94-1clg.webp

93-g8bp.webp

92-mjrb.webp

91-asqu.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

