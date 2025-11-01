İstanbul'da yarın bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Valiliği, 2 Kasım Pazar günü gerçekleşecek İstanbul Maratonu dolayısıyla kent trafiğinde önemli değişikliklere gidileceğini bildirdi. Kapanacak yolların saatlere göre belirlendiği ve sürücüler için alternatif güzergahların hazırlandığı açıklandı.

SAAT 03.00’TEN İTİBAREN KAPANACAK GÜZERGAHLAR

Maratonun start noktası olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kuzey yönü başta olmak üzere, Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı ana katılım ve ayrım noktaları sabah saat 03.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak. Bu kapanacak yollar arasında Güney Zincirlikuyu ayrımı, Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası, Kuzey Ünalan – Ataşehir – Sabiha Gökçen ayrımları ve Barbaros Bulvarı üzerindeki Zincirlikuyu D-100 güney katılım noktaları bulunmaktadır.

Bu kapanmalara alternatif olarak sürücüler, Büyükdere – Balmumcu – Levent – Sarıyer yönü, Çamlıca bağlantı yolu ve Ünalan – Ataşehir – Çamlıca istikameti gibi güzergahları kullanabileceklerdir.

SAAT 06.00’DAN İTİBAREN KAPANACAK KİLİT NOKTALAR

Saat 06.00’dan itibaren ise maraton parkurunun kilit noktaları trafiğe tamamen kapatılacak. Bu kapsamda, Avrasya Tüneli her iki yönde de kapanacak kilit noktalardan biridir. Ayrıca Galata Köprüsü de iki yönlü olarak araç trafiğine kapalı olacak. Sahil hattında ise Rauf Orbay Caddesi'nin her iki yönü ve bağlantıları ile Sahil Kennedy Caddesi (Unkapanı – Bakırköy arası) trafiğe kapatılacak. Tarihi yarımadada Ankara, Alemdar ve Divanyolu caddeleri ile bağlantıları, Ragıp Gümüşpala Caddesi ve Sultanahmet Atmeydanı Caddesi de kapalı olacak yerler arasındadır.

Kapanan bu merkezi yollara alternatif olarak sürücüler, Atatürk Bulvarı, Balat Sahil yolu, Unkapanı Köprüsü, Vatan Caddesi, Millet Caddesi ve D-100 Karayolu gibi yoğun güzergâhlara yönlendirilecektir. Sürücülerin mağduriyet yaşamaması için belirtilen saatlerde alternatif güzergâhları kullanmaları önemle rica edilmektedir.