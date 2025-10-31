İstanbul Maratonu kıtaları 47. kez birleştiriyor

Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) belirlediği kriterlere göre Avrupa’nın üç Gold Label maratonundan biri olan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, “Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu” sloganıyla, yine büyük heyecana sahne olacak. 126 ülkeden koşucunun katılacağı maratona 42K’da 5 bin 976, 15,5K’da 12 bin 440, Kurumsal Koşu’da 18 bin ve Halk Koşusu’nda da 5 bin olmak üzere, toplamda 41 bin 416 bin kişi kayıt yaptırdı.

PROF. DR. DONUK: “YABANCI SPORCULAR İÇİN BÜYÜK BİR ÇEKİM MERKEZİ"

İBB Spor İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Bilge Donuk, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nun ülkemizin en uzun soluklu spor organizasyonlarından biri olduğunu vurgulayarak, “İstanbul Maratonu; tarihî, kültürel, siyasi, ekonomik ve jeopolitik özellikleriyle dünyanın önde gelen kentlerinden biri olan İstanbul’a spor şehri kimliği kazandıran prestijli bir etkinliktir. İki kıta arasında koşulan tek maraton olması nedeniyle, özellikle yabancı sporcular için büyük bir çekim merkezidir. Katılımcılar yalnızca Asya ile Avrupa arasında değil; binlerce yıllık uygarlıkların izleri ve eşsiz Boğaz manzarası eşliğinde koşma ayrıcalığını da yaşamaktadır. Bu yönüyle İstanbul Maratonu, kentin uluslararası alanda yeniden ilgiyle anılmasına katkı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nun elit atletler tarafından da saygı duyulan bir yarış olduğunu belirten Donuk, “Geçmiş yılların şampiyonlarının yeniden İstanbul’da yarışacak olması bizleri son derece memnun ediyor, bu organizasyonumuzun ne kadar takdir gördüğünü bize gösteriyor. Öncelikle bu yıl da isim sponsorumuz olarak bizlerle iş birliği yapan, ülkemizin köklü kuruluşlarından Türkiye İş Bankası’na teşekkür ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimleri, İstanbul Valiliği, İstanbul Emniyet Teşkilatı ve binlerce gönüllümüzle, yıllardır olduğu gibi, bu yıl da maratonu başarılı bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.

TAHTLARINI KORUMAK İÇİN KOŞACAKLAR

Yaklaşık 9 bin görevli ve binlerce gönüllünün çalışmalarıyla hayata geçirilecek organizasyona 4 ayrı kıtadan 43 elit atlet katılacak. Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda erkeklerde son şampiyon Dejene Debela, Rhonzas Lokitam Kilimo ve Denis Chirchir; kadınlarda ise Sofia Assefa, Tigst Getnet ve Yenenesh Tilahun Dinkesa dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI DA ÇIKACAK

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından aynı zamanda 2025 Türkiye Maraton Şampiyonası olarak sayılan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, yerli atletler tarafından ulusal şampiyonluk hedefiyle de koşulacak. Yerli atletler tasnifinde erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular “Türkiye şampiyonu” ünvanının sahibi olacak.

MARATON HEYECANI 09.00’DA BAŞLAYACAK

Maratonun başlangıç noktası, her zamanki gibi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu Yakası girişi olacak. 08.45’te tekerlekli sandalye yarışıyla başlayacak Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda büyük merakla beklenen 42K yarışı 09.00’da başlayacak ve Sultanahmet’te sonlanacak. Üç ayrı grup halinde başlatılacak 15,5K kategorisi yarışı 09.19, 09.38 ve 10.05’te start alacak ve Yenikapı’da sonlanacak.

Startı 10.32, 11.06 ve 11.40’ta verilecek Kurumsal Koşu kategorisinin ardından son olarak 12.14’te Halk Koşusu başlayacak. Bu iki kategorinin finişi Dolmabahçe’de olacak. Göğüs numarası olmayanlar, maratona alınmayacak.

İYİLİK PEŞİNDE KOŞACAKLAR

Türkiye’deki spor organizasyonları içinde bağış konusunda yıllardır bayrağı taşıyan İstanbul Maratonu, yeniden rekor peşinde olacak.

Adım Adım Derneği’nin “İyilik Peşinde Koş” platformu (ipk.adimadim.org) üzerinden kayıt yaptıranlar, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda seçtikleri amaç için koşarak bağış toplayacak. Geçen yıl 63 sivil toplum kuruluşu (STK) için 8 bin 914 gönüllü sporcu harekete geçerek, 98,2 milyon lira bağış toplamış ve böylece İstanbul Maratonu, Avrupa’nın en fazla bağış toplanan 4. maratonu olmayı başarmıştı. Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda 2 Kasım Pazar günü 68 STK adına toplam 9 bin 398 katılımcı, yardımseverlik için koşacak.

ŞAMPİYONLUK ÖDÜLÜ 50 BİN DOLAR OLACAK

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda derece yapacak kadın ve erkek atletler eşit şekilde para ödülü alacak. 42K kategorisinde birinciler 50’şer bin dolar kazanacak. Parkur rekoru kırılması halinde 5 bin dolar da prim verilecek. Maratonda ilk 8’da yer alacak tüm atletler çeşitli oranlarda para ödülüne hak kazanacak. 42K’da toplam 190 bin dolar para ödülü dağıtılacak.

İlk sekize giren atletlere verilecek para ödülleri şu şekilde dağıtılacak:

Birinci: 50 bin dolar

İkinci: 20 bin dolar

Üçüncü: 10 bin dolar

Dördüncü: 5 bin dolar

Beşinci: 4 bin dolar

Altıncı: 3 bin dolar

Yedinci: 2 bin dolar

Sekizinci: Bin dolar

YERLİ ATLETLERE 400 BİN LİRA

Yerli atletler için ulusal şampiyon ünvanı fırsatı sunan Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda bu tasnifte ayrı bir para ödülü dağılımı da olacak. Kadınlar ve erkeklerde ilk 5’e giren Türk atletlere toplamda 400 bin lira tutarında para ödülü dağıtılacak.

Kadınlar ve erkeklerde ilk beşe girecek atletlerin ödülleri şu şekilde olacak:

Birinci: 60 bin TL

İkinci: 50 bin TL

Üçüncü: 40 bin TL

Dördüncü: 30 bin TL

Beşinci: 20 bin TL

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda tekerlekli sandalye kategorisinde ilk dörde giren sporcular sırasıyla 30 bin, 25 bin, 20 bin ve 15 bin liralık para ödülünün sahibi olacak.

Maratonda erkekler ve kadınlardaki 11 ayrı yaş grubunda master atletler mücadele edecek. 35-39 / 40-44 / 45-49 / 50-54 / 55-59 / 60-64 / 65-69 / 70-74 / 75-79 / 80-84 / 85+ yaş gruplarında dereceye giren isimlere de para ödülü verilecek.

Tüm kategoriler göz önüne alındığında Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda toplam 9,5 milyon lira para ödülü dağıtılacak.

İSTANBUL MARATONU PROGRAMI

03.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Araç Trafiğine Kesilmesi

06.00 Avrasya Tüneli Dahil Tüm Parkurun Araç Trafiğine Kesilmesi

06.45-07.45 Vapurların Hareket Saati (Kabataş ve Eminönü İskeleleri)

07.00-08.00 Üsküdar Marmaray Durağı-Beylerbeyi Arası Ring Sefer Saatleri

09.15-10.15 Halk Koşusu Sporcularını Taşıyan Otobüslerin Hareket Saati (Mecidiyeköy)

08.45 Tekerlekli Sandalye Yarış Başlangıcı

09.00 42K Yarış Başlangıcı

09.10 42K & 15,5K Eşya Araçlarının Start Noktasından Hareketi

09.19 15,5K Yarış Başlangıcı (1. Start)

09.38 15,5K Yarış Başlangıcı (2. Start)

10.05 15,5K Yarış Başlangıcı (3. Start)

10.08 15,5K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

10.32 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (1. Start)

11.06 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (2. Start)

11.10 42K Şampiyonunun Tahmini Bitiş Zamanı

11.40 Kurumsal Koşu Yarış Başlangıcı (3. Start)

12.00 15,5K Genel Klasman Ödül Töreni (Yenikapı)

12.14 Halk Koşusu Yarış Başlangıcı

12.20 15,5K Yarışının Sona Ermesi (Yenikapı)

12.30 42K Genel Klasman Ödül Töreni (Sultanahmet)

14.00 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Trafiğe Açılması

15.00 Avrasya Tüneli’nin Trafiğe Açılması

15.20 42K Yarışının Sona Ermesi (Sultanahmet)

15.30 Tüm Parkurun Trafiğe Açılması

MASTER ATLETLER İÇİN ÇİFTE ŞANS

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu’nda katılacak 40 yaş ve üstü master atletlerden gereken dereceleri yapanlar, 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası’nın yanı sıra 2027 yılındaki şampiyonaya da katılma hakkı elde edecek. 2026 Dünya Masterlar Maraton Şampiyonası’na 24 Mayıs 2026 günü Cape Town Maratonu ev sahipliği yapacak.

PARKUR

Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu katılımcıları aynı zamanda sıra dışı bir tarih, kültür ve doğal güzellikler deneyimi sunacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, İstanbul Deniz Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Fındıklı Camii, Galata Köprüsü, Yeni Camii, Mısır Çarşısı, Sirkeci Tren Garı, Sepetçiler Kasrı, Topkapı Sarayı, Ahırkapı Sis ve Düdük Feneri, Küçük Ayasofya Camii, Hava Harp Okulu, Gülhane Parkı, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve eşsiz Boğaz manzarası maraton parkuruna eşlik edecek.

42K kategorisinde koşacaklar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden Beşiktaş’a inecek ve buradan sahil hattını izleyerek Galata Köprüsü’ne ulaşacak. Köprüyü geçtikten sonra Sirkeci yönüne dönerek Kennedy Caddesi üzerinden sahil yoluna ilerleyecek koşucular, Sirkeci, Cankurtaran, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule, Zeytinburnu ve Bakırköy’den geçip Rauf Orbay Caddesi’ni takip ederek Hava Harp Okulu araç tahliye kapısına kadar devam edecek. Koşucular burada U yapıp yine sahil yolunu izleyerek Gülhane Parkı’na gelecek. Parkın içinden geçen yarış tramvay yolunu takip ederek Sultanahmet Meydanı’nda son bulacak.

15,5K kategorisinde yarış Yenikapı’ya kadar 42K kategorisiyle aynı güzergâhta devam edecek ve finiş Yenikapı’da yapılacak.

Halk Koşusu ve Kurumsal Koşu kategorileri katılımcıları da yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası girişinden koşuya başlayacak, Barbaros Bulvarı’nı takip ederek sahile inecek ve Beşiktaş Tüpraş Stadyumu ile Dolmabahçe Sarayı arasında kalan yolda yarışı tamamlayacak.

İSTANBUL MARATONU’NA DESTEK

Son iki yılda olduğu gibi bu yıl da isim sponsorluğunu Türkiye İş Bankası’nın üstlendiği 47. İstanbul Maratonu ana sponsor Sportive, zaman sponsoru Huawei Watch GT 6, tedarik sponsorları Pattex, Züber, Wefood, Tchibo, Celenes by Sweden, Kızılay Maden Suyu, Doğanay, Crocs, SKG, Kanyon, Fomilk, Hamidiye, araç sponsoru MG, medya sponsoru Metro FM’in destekleriyle düzenlenecek.