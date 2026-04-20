İstanbul'da trafik kilitlendi

İstanbul'da yeni haftanın ilk mesaisinde trafik yoğunluğu arttı. İBB verilerine göre Anadolu Yakası yoğunluğun merkezinde yer aldı.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 71’e ulaştı.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, saat 08.30 itibarıyla Anadolu Yakası’nda yoğunluk yüzde 83 olarak ölçülürken, Avrupa Yakası’nda bu oran yüzde 62 seviyesinde kaldı.

Saat 09.00’da ise şehir genelindeki toplam yoğunluk yüzde 71 olarak kaydedildi.

Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde yoğun araç trafiği gözlendi.

Yoğunluk saat 09:30 itibarıyla yüzde 63'e kadar geriledi. Akşam saatlerinde iş çıkış yoğunluğuna kadar ki sürede trafik yoğunluğunun normal seyrine döneceği tahmin ediliyor.