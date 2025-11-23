İstanbul'da taşlı sopalı kavga: Ne var ne yok birbirlerine attılar

İstanbul'da taşlı sopalı kavga: Ne var ne yok birbirlerine attılar
Yayınlanma:
İstanbul Arnavutköy'de husumetli iki grup arasında çıkan sopalı kavgada bazı evlerin camları kırıldı. Polis tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

Arnavutköy'de akşam saatlerinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayarak kısa sürede büyüyen kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında sürdü.

Tarafların birbirlerine taş ve sopalarla saldırdığı kavgayı polis ekipleri güçlükle kontrol altına alabildi.

ARNAVUTKÖY'DE TAŞLI SOPALI KAVGA

Akşam saatlerinde iddiaya göre, aralarında daha önce husumet bulunan iki grup, sokak ortasında karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavga sırasında bazı evlerin camları kırılırken, tarafların karşı grubun yaşadığı evlere taş yağdırdığı görüldü.

POLİS TARAFLARI ZOR AYIRDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yunus Emre Mahallesi'nde başlayan kavga Atatürk Mahallesi'nde sokak aralarında devam etti. Polis grubu ayırmak için zaman zaman havaya ateş açtı. Geniş güvenlik önlemi alan ekipler, tarafları güçlükle ayırarak kavganın büyümesini engelledi.

istanbul-arnavutkoyde-mahalledeki-tas-1028511-305190.jpg

Olayla ilgili kavgaya karıştığı belirlenen bazı kişiler gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin iki mahallede aldığı güvenlik tedbirleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Düğünde çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Gelinin amcası öldüDüğünde çıkan silahlı kavga kanlı bitti: Gelinin amcası öldü

TAŞLARLA CAMI ÇERÇEVEYİ İNDİRDİLER

Öte yandan grubun taşlı sopalı kavgası güvenlik kamerasına ve çevredeki vatandaşların cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

istanbul-arnavutkoyde-mahalledeki-tas-1028512-305190.jpg

Cep telefonu kameralarıyla kaydedilen görüntülerde, sokak üzerinde onlarca kişinin birbirine taş ve sopalarla saldırdığı, bazı evlerin balkon ve pencerelerinin hedef alındığı anlar yer aldı. Görüntülerde evlerin içinden de husumetli gruba taş atıldığı görüldü.

istanbul-arnavutkoyde-mahalledeki-tas-1028517-305190.jpg

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise aralarında kadın ve çocukların bulunduğu grubun taşlarla bir eve saldırdığı, evin önünde park halindeki bir aracın da hedef alındığı anlar dikkat çekti.

Kaynak:DHA

