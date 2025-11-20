İstanbul'da tanker gemisinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var

Yayınlanma:
Yassıada (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) açıklarında demirli Panama bayraklı 'Swanlake' isimli tankerde meydana gelen gaz sızıntısında, 1 mürettebat hayatını kaybetti ve 2 mürettebat hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Yassıada (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) açıklarında demirli bulunan Panama bayraklı 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli ayçiçek yağı taşıyan tankerde dün saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, facianın nedenini ortaya çıkardı.

Raporda, kazanın, yük boşaltımının ardından slop tankında biriken atık suların ve gemi temizlik sularının oluşturduğu kimyasal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Faciada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

panama.jpg

YOĞUN GAZDAN ETKİLENİP 5 METREDEN DÜŞTÜ

Bilirkişi raporunda, mürettebat Urashev Zaur'un slop tankından gelen yoğun gazı fark ederek kaptana bilgi verdiği belirtildi. İkinci kaptanın yaptığı ölçümlerde hidrojen sülfür (H2S) ve karbon monoksit (CO) oranlarının yükseldiği tespit edildi. Kaptan talimat vermesine rağmen, tank içinde kalan yangın hortumunu almak isteyen Zaur'un, yoğun gazdan etkilenerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştüğü ve ağır yaralandığı kaydedildi.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktıSon dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Durumu fark eden diğer personelin olayı kaptanlara bildirmesi üzerine üçüncü kaptan oksijen tüpüyle 3 personeli sırasıyla güverteye çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gemi zabiti Urashev Zaur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer personel Sarvar Bokhirov ve Aleksandr Gvozdarev ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı: Fotoğraf tutkunlarının yeni adresi burası oldu
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor