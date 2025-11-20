İstanbul'da tanker gemisinde zehirlenme: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Yassıada (Demokrasi ve Özgürlükler Adası) açıklarında demirli bulunan Panama bayraklı 'GT 6680 NT 2410 Swanlake' isimli ayçiçek yağı taşıyan tankerde dün saat 15.40 sıralarında meydana gelen olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporu, facianın nedenini ortaya çıkardı.

Raporda, kazanın, yük boşaltımının ardından slop tankında biriken atık suların ve gemi temizlik sularının oluşturduğu kimyasal gaz nedeniyle meydana geldiği ifade edildi. Faciada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

YOĞUN GAZDAN ETKİLENİP 5 METREDEN DÜŞTÜ

Bilirkişi raporunda, mürettebat Urashev Zaur'un slop tankından gelen yoğun gazı fark ederek kaptana bilgi verdiği belirtildi. İkinci kaptanın yaptığı ölçümlerde hidrojen sülfür (H2S) ve karbon monoksit (CO) oranlarının yükseldiği tespit edildi. Kaptan talimat vermesine rağmen, tank içinde kalan yangın hortumunu almak isteyen Zaur'un, yoğun gazdan etkilenerek yaklaşık 5 metre yükseklikten düştüğü ve ağır yaralandığı kaydedildi.

Durumu fark eden diğer personelin olayı kaptanlara bildirmesi üzerine üçüncü kaptan oksijen tüpüyle 3 personeli sırasıyla güverteye çıkardı. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gemi zabiti Urashev Zaur’un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan diğer personel Sarvar Bokhirov ve Aleksandr Gvozdarev ise hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.